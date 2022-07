Procès du 13-Novembre : Abdeslam n'a pas fait appel, ni aucun autre des condamnés

Salah Abdeslam, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015, n'a pas fait appel de sa condamnation , a annoncé mardi le procureur général de Paris, Rémy Heitz. "Aucun des vingt accusés n'a interjeté appel", a déclaré M. Heitz. "Le procureur national anti-terroriste et le procureur général près la cour d'appel de Paris n'ont pas non plus fait appel de cette décision", a-t-il précisé dans un communiqué.

La décision de la cour d'assises spéciale de Paris "a donc acquis aujourd'hui un caractère définitif et il n'y aura donc pas de procès en appel". Le délai d'appel, de dix jours, expirait lundi à minuit.

Le 29 juin, et au terme de près de dix mois d'un procès hors norme, Salah Abdeslam était devenu le cinquième homme en France condamné à la perpétuité incompressible, la plus haute sanction du code pénal qui rend infime toute possibilité de remise en liberté. Ses 19 coaccusés - six dont cinq présumés morts étaient jugés en leur absence - ont eux été condamnés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité .

Abdeslam, "coauteur" des attentats

Au cours du procès, le seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis a affirmé avoir "renoncé" à déclencher sa ceinture dans un bar parisien le soir des attentats, par "humanité". Le gilet explosif dont Salah Abdeslam était porteur "n'était pas fonctionnel", remettant "sérieusement en cause" ses déclarations sur son "renoncement", a répliqué la cour dans son délibéré.

Elle a reconnu le Français de 32 ans coupable d'être le "coauteur" d'une "scène unique de crime" : le Stade de France, les terrasses parisiennes mitraillées et le Bataclan. La défense du principal accusé avait vainement plaidé contre une "peine de mort lente" visant à "neutraliser définitivement un ennemi" et non un homme ayant "évolué" au cours de l'audience.

La réaction des avocats du principal accusé

Le choix fait par Salah Abdeslam "ne signifie pas qu'il adhère au verdict et à la peine de perpétuité incompressible qui en résulte, mais qu'il s'y résigne", ont réagi ses avocats Olivia Ronen et Martin Vettes, dans un communiqué publié sur Twitter. "Ses avocats sont liés par son choix. Si une telle peine est inacceptable, nous respectons la décision de celui que nous assistons", ajoutent les deux conseils, "il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir".

"L'horizon se dégage, c'est un soulagement", réagit de son côté Philippe Duperron, président de l'association 13onze15 Fraternité - Vérité. Son fils, Thomas, est décédé à l'âge de 30 ans au Bataclan. "La question se posait de savoir s'il faudrait affronter un deuxième procès, nous pouvons nous reposer définitivement..." Selon lui, "la peine a été acceptée par les condamnés". "C'est un résultat auquel personne (moi compris) ne s'attendait il y a encore quelques semaines ou même quelques jours et qui est à mettre au crédit de l'habileté dont a fait preuve la cour dans son verdict", ajoute mardi matin sur Twitter Georges Salines, père de Lola, une des 131 victimes liées aux attaques du 13 novembre 2015.