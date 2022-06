Procès du 13-Novembre : de cinq ans à la perpétuité incompressible requis contre les 20 accusés

De la peine la plus faible à la plus lourde. Ainsi se construit, traditionnellement, un réquisitoire. Et celui-ci n'a pas détonné. De l’accusé Ali Oulkadi à Salah Abdeslam, voici les peines réclamées par les avocats généraux à l'encontre des accusés qui ont rappelé au préalable que "le terrorisme fait partie des infractions les plus sévèrement réprimées en droit français". Mais aussi que si "la prison n'est pas le gage d'un désengagement [idéologique, ndlr] immédiat, c'est la seule réponse sociale acceptable pour protéger la société". Et dans cette idée, "la plupart des peines qui vont être requises sont des peines lourdes, très lourdes" a d'emblée prévenu l'avocate générale. "Le crime est d'une telle gravité que la sanction ne peut être qu'en adéquation avec cette gravité."

Les peines requises

A l'encontre "de ceux qu'on peut appeler les petites mains", les avocats généraux ont requis :

Ali Oulkadi, "dernier a avoir vu Salah Abdeslam au lendemain des attentats et qui n'a rien dit mais qui a semblé monter une prise de conscience"

Peine requise : 5 ans d'emprisonnement

Peine encourue : 20 ans de réclusion

Hamza Attou, "décrit comme naïf et influençable mais qui ne pouvait pas ignorer la transformation des frères Abdeslam"

Peine requise : 6 ans d'emprisonnement, assortis d'un mandat de dépôt

Peine encourue : 6 ans de prison

Abdellah Chouaa, "qui ne pouvait en aucun cas ignorer l'état d'esprit de son ami Mohamed Abrini et dont l'attitude n'est pas le gage d'une remise en question et d'une prise de conscience"

Peine requise : 6 ans d'emprisonnement, assortis d'un mandat de dépôt

Peine encourue : 20 ans de réclusion (avec peine de sûreté maximale des deux tiers)

Mohamed Amri, "qui a persisté dans le déni"

Peine requise : 8 ans d'emprisonnement

Peine encourue : 20 ans de réclusion (avec peine de sûreté maximale des deux tiers)

Farid Kharkhach, "le coup de main ponctuel"

Peine requise : 6 ans d'emprisonnement

Peine encourue : 20 ans de réclusion (avec peine de sûreté maximale des deux tiers)

A l'encontre des plus impliqués, ceux qui "ont eu connaissance de préparatifs suspects mais n'ont pas apporté d'aide effective à la réalisation des attentats" le parquet national antiterroriste a requis des peines d'emprisonnement plus conséquentes :

Yassine Atar, pour qui "il est impossible de dire qu'il est étranger à l'idéologie radicale", qui, "contrairement à ce qu'il prétend, n'a fait preuve ni d'une particulière transparence, ni d'une particulière constance. Il n'a cessé de louvoyer, préférant commenter le dossier plutôt que s'expliquer simplement sur les faits qui n'est pas la victimes expiatoire d'un système judiciaire aux abois aveuglé pas sont patronyme."

Peine requise : 9 ans d'emprisonnement, assortis d'une peine de sûreté des deux tiers

Peine encourue : réclusion criminelle à perpétuité (avec peine de sûreté maximale de 22 ans)

Ali El Haddad Asufi, "personnalité rigide qui n'a jamais rien concédé et s'est contenté de dire qu'il était victime d'un complot."

Peine requise : 16 ans d'emprisonnement, assortis d'une peine de sûreté des deux tiers

Peine encourue : 20 ans de réclusion (avec peine de sûreté maximale des deux tiers)

Mohamed Bakkali, "omniprésent, connu de tous les membres de la cellule, dont il est la partie émergée, pièce maîtresse qui concentre toutes les attentions de la cellule, jusqu'au bout, qui nous a impressionné par sa maîtrise, son calme, son niveau de langage et son aisance ce qui est un caillou dans la chaussure de celui qui aurait voulu apparaître comme l'idiot utile. Utile, sans aucun doute. Idiot, certainement pas."

Peine requise : réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans

Peine encourue : réclusion criminelle à perpétuité (avec peine de sûreté illimitée)

A l'encontre de ceux qui, selon le parquet national antiterroriste, ont pleinement fait partie de la cellule terroriste, il a été requis :

Adel Haddadi et Muhammad Usman qui "auraient du faire partie des commandos du 13-Novembre, c'était là leur mission, ils l'avaient acceptée."

Peine requise : 20 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté des deux tiers)

Peine encourue : 20 ans de réclusion (avec peine de sûreté maximale des deux tiers)

Enfin, à l'encontre de ceux qui "faisaient partie du dispositif du 13 novembre 2015", la réclusion criminelle à perpétuité à été requise pour tous :

Sofien Ayari qui "n'a donné aucun élément sur la mission pour laquelle il a pris la route de l'Europe, intelligent, au français est parfait et qui a voulu donner à son discours une coloration plus politique que religieuse. relativisant sans cesse l'horreur des attentats."

Peine requise : réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans

Peine encourue : réclusion criminelle à perpétuité (avec peine de sûreté illimitée)

Osama Krayem, "qui a préféré rester des après-midi durant dans les geôles du palais de justice, c'est dire la force d'esprit qu'il faut pour cela"

Peine requise : réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans

Peine encourue : réclusion criminelle à perpétuité (avec peine de sûreté illimitée)

Enfin, au sujet de "ceux qui ont fait partie du convoi de la mort et restent pétris d'idéologie", les avocats généraux ont, sans surprise, également requis la réclusion criminelle à perpétuité :

Mohamed Abrini "qui a simplement donné de son propre rôle une version conforme aux éléments du dossier, sans jamais aller au-delà"

Peine requise : réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans

Peine encourue : réclusion criminelle à perpétuité (avec peine de sûreté illimitée)

Salah Abdeslam, "resté jusqu'au bout fidèle à son idéologie et incapable d'exprimer un remords, loin d'avoir manifesté un abandon de cette servitude volontaire. C'est dire le chemin qu'il lui reste à parcourir avant de s'engager, peut-être un jour, dans la voie du repentir. Saura-t-il, voudra-t-il payer le prix fort de son retour au libre arbitre?"

Peine requise : réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté incompressible

Peine encourue : réclusion criminelle à perpétuité (avec peine de sûreté illimitée)

La réclusion criminelle à perpétuité est également requise à l'encontre des cinq accusés absents et très probablement morts en zone irako-syrienne : le commanditaire Oussama Atar, Omar Darif, Obeida Arif Deibo, les frères Jean-Michel et Fabien Clain. Enfin, 30 ans de réclusion criminelle ont été requis à l'encontre d'Ahmed Dahmani, incarcéré en Turquie et lui aussi jugé par défaut.

"C'est un carnage qu'ils voulaient perpétrer et ils y sont parvenus"

Avant cela, Nicolas Le Bris, l'un des trois avocats généraux, est revenu sur "cette soirée d'épouvante du vendredi 13 novembre 2015 où, de façon quasi simultanée, les lions vont entrer dans Paris et Saint-Denis". Avec eux, un véritable arsenal militaire qui "témoigne de la volonté de ne laisser aucune chance aux victimes : six kalachnikov, 33 chargeurs et sept ceintures explosives. La fureur sanguinaire de ces criminels était donc sans limite", poursuit l’avocat général. "C'est un massacre, un carnage qu'ils voulaient perpétrer et malheureusement, ils y sont parvenus."

Ce massacre, les quelque 400 parties civiles qui se sont succédé à la barre en octobre, puis en mai, l’ont mis en mots. Des mots pour "raconter comment leur vie avait basculé en une fraction de seconde". Des mots avec lesquels "nous avons pris en pleine face une partie de la souffrance des victimes", reconnaît encore Nicolas Le Bris. "Avec mes collègues, nous travaillons sur ces attentats quasiment depuis les premières minutes. Pourtant, je dois dire qu'avant d'entendre ces récits, nous n'avions pas pris toute la mesure de cette douleur."

Les mots des victimes que le représentant du parquet national antiterroriste oppose à ceux du principal accusé, Salah Abdeslam. "Ne soyons donc pas naïfs, s'il a effectivement parlé, Salah Abdeslam ne nous a en réalité rien dit nous permettant d'en savoir plus sur la soirée des attentats." Car les avocats généraux n’estiment pas crédible le récit, porté à l’audience par le seul survivant des commandos terroristes, selon lequel il aurait renoncé à se faire exploser dans le café du 18e arrondissement de Paris dans lequel il était prévu. Au contraire, poursuit Nicolas Le Bris, ils ont acquis la conviction que "Salah Abdeslam a bien tenté de faire exploser sa ceinture". Et en tirent donc la conclusion que "Salah Abdeslam est un co-auteur des crimes de tous les commandos et pas seulement du Stade de France. Comme les complices, il a le sang de toutes les victimes sur la conscience. Et en tant que co-auteur c'est comme s'il avait ce sang sur les mains".

Avant cela, aussi, sa collègue Camille Hennetier a rappelé que "l'engagement idéologique s'inscrit de façon centrale dans la personnalité des accusés, leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer. La réinsertion, l'amendement passe nécessairement par un abandon de ce au nom de quoi ces crimes ont été commis". Or, a-t-elle encore poursuivi, "lorsqu'on nous dit que la charia se place au-dessus de la loi des hommes, lorsque la démocratie, la République sont jugées incompatibles avec leurs valeurs, qu'elle est la réalité d'un désengagement ?"

Et de conclure, pour les derniers mots de l'accusation à cette audience : "le terrorisme c'est la tranquillité impossible. Votre verdict ne guérira pas les blessures, ne ramènera pas les morts à la vie mais pourra assurer aux victimes que la justice et le droit auront le dernier mot".