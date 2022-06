Procès du 13-Novembre, jour 134 : “En rendant votre verdict, vous romprez à jamais le silence"

C’est le dernier jour. La dernière occasion pour les avocats de parties civiles de porter la voix des victimes qu’ils représentent. Après eux, ce sera au tour de l’accusation, des plaidoiries de la défense, des derniers mots des accusés et du verdict. Mais pour les victimes de ces attentats du 13 novembre 2015, c’est le retour au silence. Le silence. “Ce silence imposé par les balles. Ne surtout pas bouger", plaide Me Nathalie Senyk, "entendre pourtant son cœur crever son corps. Tenter d'en censurer ses battements anarchiques."

Le silence des victimes. Car si elles sont 415, sept semaines durant, à être venues témoigner à la barre, près de 2000 ne l’ont pas fait. “Un trop grand nombre d’entre elles n’ont même pas osé passer la porte de cette salle d’audience, regrette Me Célia Nourredine. "Par peur, peut-être. Par culpabilité pour beaucoup."

"C'est aussi ça le Bataclan"

Florian qui “ n’est jamais venu au procès ”, explique son avocate, Me Aurélie Cerceau. Lui qui était “ au balcon du Bataclan ce soir-là car sa compagne était fatiguée. Ils ont eu si peur ”. Guillaume qui “a tout vu, tout entendu ce soir-là. Il a surtout enjambé, comme il ne cesse de me le dire, des corps blancs de personnes s'étant vidées de leur sang”, relate Me Laurence Cechman, “il lui a fallu deux ans pour déposer plainte après s’être rongé de l’intérieur. Et depuis, Guillaume a tout quitté : son travail qu'il aimait, sa compagne qu'il aimait, Paris qu'il aimait. Et il vit aujourd'hui en ermite dans les montagnes de Savoie. C'est ça aussi le Bataclan."

Il y a le silence de Tess, aussi. “Tess, tess”, comme les deux derniers mots prononcés par sa mère, Djamila, avant de mourir, mortellement touchée par les rafales de La Belle Equipe, plaide Me Alexia Gavini. Tess, 8 ans le 13 novembre 2015. 15 ans aujourd’hui. “Suffisamment grande pour s'avancer à cette barre. C'était décidé. Pourtant, elle n'a jamais franchi les portiques de sécurité", poursuit son avocate. "Elle est restée tétanisée devant les grilles de ce palais. Pas un mot. Pas une larme, mais un corps qui la bloque et vous empêche de venir jusqu'à vous." Alors, puisque Tess non plus n’a pas pu le mettre en mots à la barre, Me Alexia Gavini s’en charge pour elle. Revient sur cette soirée du 13 novembre 2015 où “ Tess dort dans son lit d'enfant. Elle retrouvera maman demain après un dodo qui la fera voyager dans ses rêves d'enfant. Mais le lendemain matin, tout est bizarre. Pourquoi tout est bizarre ?”

Alors, l’avocate reprend les mots de Gregory, le père de Tess. Patron de La Belle Equipe, il était aussi là. C’est même dans ses bras que Djamila a, dans son dernier souffle, prononcé le prénom de sa fille. “Maman est morte, Tess”. Trois mots pour changer à jamais le destin d'une petite fille de 8 ans, amputée à jamais de l'amour de sa mère. Comment donner corps à ces mots, si irréels ? Comment lui dire qu'il n'y a ni mensonge, ni mauvaise farce ?" Depuis, Tess ne verse pas de larmes. Pas en public, du moins. “Pour se protéger, elle dort avec le foulard de sa mère, comme armure. Et comme bouclier son parfum ”.

“Un silence profond”

Le silence dans lequel sont enfermées les victimes étrangères non francophones également. Elles qui n’ont pas accès à la retransmission des débats via la webradio, car non diffusée à l’étranger et de plus non traduite. “Ce défaut de prise en charge a été vécu par elles comme une négation", plaide Me Clémence Witt pour des mères endeuillées, venues d’Espagne ou du Chili “où le 13 novembre est un jour comme les autres”. Même regrets évoqués à la barre par Mes Thomas Ricard et Matthieu Chirez pour une vingtaine de victimes “écossaises, irlandaises, anglaises” pour qui le retour, parfois dès le lendemain des attentats, à leurs domiciles, a parfois été très difficile à vivre.

Le silence, enfin, qui précédera le verdict, le 29 juin prochain. “Un silence profond”, plaide Me Aurélie Cerceau. Et en rendant votre verdict, vous le romprez à jamais. Votre décision marquera notre mémoire à tous. J'aimerais tant que votre décision permette au accusés de le comprendre et d'avancer ".