Procès du 13-Novembre, l’audience civile et le dernier espoir des habitants de Saint-Denis

Une dernière fois, le président a déclaré l’audience ouverte. Une dernière fois, avocats de parties civiles, surtout, de la défense, un peu, et les trois avocats généraux se sont retrouvés pour l’examen du dossier des attentats du 13 novembre 2015. Mais aujourd’hui, ce n’est pas de la responsabilité des accusés qu’il est question. D’ailleurs, ils ne sont même pas là. La défense a accepté dans son ensemble que ceux qui sont désormais condamnés ne soient pas extraits de leur cellule. Et c’est donc devant un box vide que se tient cette audience intégralement consacrée aux constitutions de parties civiles et principalement aux constitutions de parties civiles contestées par le parquet national antiterroriste.

Les trois avocats généraux sont là. Mais charge à Nicolas Braconnay d’expliquer, une nouvelle fois puisqu’il en a déjà été question au cours du procès, les raisons pour lesquelles ils contestent à plus d’une centaine de personnes le statut de partie civile. “Nous faisons la distinction entre les victimes directes et ce qu’on appelle désormais les témoins malheureux à savoir ceux qui se trouvaient à proximité de temps ou de lieu et qui n'ont pas été directement visés par les tirs ou les expositions”, requiert l’avocat général. C’est donc le cas, poursuit Nicolas Braconnay, “des primo-intervenants, professionnels ou simples citoyens, dont le comportement a souvent été héroïque”. C’est aussi le cas des résidents de l’immeuble de la rue du Corbillon à Saint-Denis, là où Jawad Bendaoud a logé deux des terroristes du 13 novembre 2015 et dans lequel le Raid a mené l’assaut des heures durant. “ Nous ne contestons ni l’ampleur de leurs préjudices, ni le fait qu’ils n’ont pas été bien pris en charge par la collectivité , reconnaît le parquet national antiterroriste, mais ils ne peuvent être considérés comme des victimes directes ”.

Publicité

"Ce procès est donc terminé"

Alors, une nouvelle fois, les avocats de ces habitants ont plaidé pour leur reconnaissance en tant que victimes de terrorisme et non d’une opération de police judiciaire comme c’est actuellement le cas. ”Je viens à cette audience sans espoir et même désespérée, confie ainsi Me Claudette Eleini. C’est notre dernier espoir, après toutes les déconvenues que nous avons essuyées. Ce sont des victimes oubliées, bafouées, spoliées et nous attendons votre décision comme une dernière reconnaissance.” Ces habitants, certains ont témoigné au cours de l’audience, s’avançant parfois en famille à la barre pour dire, en larmes, leur traumatisme encore vif de ce jour-là. “ Ce sont des familles qui ont été abîmées, plaide Me Mehana Mouhou, des enfants qui pendant sept heures, parce qu’on tire de leur appartement, entendent le bruit des grenades et des cartouches. Pour les victimes de la rue du Corbillon, la réparation peut se faire par la reconnaissance du statut de victime de terrorisme ”. Il ajoute encore : “ par moment, j’ai honte de la République .”

Ainsi s’achève pour de bon ce procès des attentats du 13 novembre 2015. La cour d’assises spécialement composée rendra ses décisions au sujet de ces constitutions de parties civiles contestées “ à partir du 25 octobre”, indique le président “car il nous faut le temps de délibérer, rédiger et vérifier qu’on n’oublie personne puisqu’on a plus de 2500 parties civile s”. Et enfin : “L’audience civile est levée et ce procès est donc terminé .”