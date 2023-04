Procès du Mediator : à la barre, l'ancien numéro 2 des laboratoires se défausse sur Jacques Servier

Jean-Philippe Seta, 69 ans, costume sobre et cheveux blancs, a travaillé près de 30 ans pour le groupe Servier. Numéro deux des laboratoires jusqu’à ce que le fondateur, Jacques Servier, mette fin à son contrat, en octobre 2013. Le scandale du Mediator a alors éclaté quatre ans auparavant. Ses milliers de morts, ses milliers d’anomalies cardiaques. Un scandale qui a valu au groupe d’être condamné en première instance - pour tromperie aggravée et homicide involontaire, il a en revanche été relaxé de l’infraction d’escroquerie. Un scandale à nouveau examiné en appel , des mois durant, dans la salle des grands procès du vieux palais de justice.

Mais le fondateur des laboratoires, Jacques Servier, décédé en 2014, n’est plus là pour répondre de ces faits. Reste donc Jean-Philippe Seta, seule personne physique à comparaître à cette audience. Pas vraiment disposé à jouer les “bouc-émissaires”, comme il le dit lui-même. “Si on lit les déclarations du docteur Jacques Servier, j’étais le seul décideur dans le groupe et lui un simple conseiller”, ironise amèrement Jean-Philippe Seta à la barre. “Le docteur Jacques Servier était un homme qui avait tendance à se défausser assez facilement sur ses collaborateurs. En ce qui me concerne, il avait décidé de se séparer de moi, la disgrâce était consommée. Donc il était assez facile de me charger”. Le président approuve presque : “On a compris que monsieur Servier n’était pas vraiment dans la concertation. Mais plutôt assez directif, vertical comme on dit aujourd’hui.”

Publicité

Les méthodes Servier

Car cette audience est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur les méthodes Servier, fondateur des laboratoires du même nom en 1954 et PDG jusqu’à sa mort 60 ans plus tard. On découvre l’existence d’un “fichier des hautes relations”, mis à jour chaque année, le système de favoris du patron, du “prince” auquel il faut “faire plaisir”, explique même Jean-Philippe Seta à la barre : “Certains savaient ce que le docteur Servier aimait à entendre.”

D’autant plus en période de turbulences, comme c’est le cas à partir de 1999 pour le Mediator. Les premières alertes remontent aux laboratoires Servier : le médicament, officiellement vendu comme antidiabétique mais largement détourné comme coupe-faim, fait l’objet d’une enquête en pharmacovigilance. “Le docteur Servier avait tendance à penser que la pharmacovigilance était surtout des actions de la concurrence pour dénigrer des médicaments présentés comme exceptionnels dès lors qu’il avait lui-même décidé qu’ils l’étaient”, lâche à ce sujet l’ancien numéro 2.

"On n'est pas un simple scribe"

Un peu facile de se défausser ainsi, rétorquent en substance les avocats de parties civiles. “On peut comprendre que Jacques Servier dirigeait beaucoup, mais on ne peut pas imaginer que ce soit lui qui ait pris toutes les décisions”, modère Me Charles Joseph-Oudin. “Je veux bien que Jacques Servier, aujourd’hui décédé, puisse porter un certain nombre de casquettes au regard de la personnalité qui était la sienne, mais tout de même", renchérit Me Martine Verdier à l’égard du prévenu, "avec une rémunération de 100 000 euros par mois, on n’est pas un simple scribe”. Et de rappeler que Jean-Philippe Seta a notamment été signataire de consignes strictes diffusées en interne dès novembre 1999, qui ont “pour objet de pointer les différences entre la fenfluramine - molécule alors interdite pour sa dangerosité - et le benfluorex - principe actif du Mediator", souligne le président. Une note au ton assez sévère, “qui fait preuve d’un autoritarisme un peu bêta. Ça fait petit chef, je n’en suis pas spécialement fier aujourd’hui”, admet son auteur.

Une note, surtout, qui vient “réaffirmer une politique plus ancienne ”, comprend le président. Politique qui a d’ailleurs coûté son poste à l’un des directeurs régionaux du groupe, révèle le prévenu à l’audience. Le cadre, “obèse” et lui-même consommateur de Mediator, “disait à ses équipes que le Mediator était une fenfluramine”. Soit l’exact opposé des instructions diffusées en interne. Le cadre est licencié dans la foulée. Au grand étonnement du président de la cour d’appel : “Je n’en ai jamais entendu parlé.” Et l’ancien numéro deux de Servier de reconnaître tranquillement, près de 25 ans après les faits : “Je crois que c’est la première fois que je le raconte.”