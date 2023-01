Procès du projet d'attentat contre Emmanuel Macron : des paroles ou des actes ?

Jean-Pierre B. est un homme en colère. Il le dit lui-même, il a "la haine". Ses publications sur les réseaux sociaux regorgent de remarques acerbes contre les élus, le gouvernement ou la politique migratoire. Cette "haine" a-t-elle pu le pousser jusqu'à organiser et commettre un attentat contre Emmanuel Macron ?

Jean-Pierre B. et douze autres personnes doivent comparaître à partir de ce mardi 17 janvier devant le tribunal correctionnel de Paris pour "délit d'association de malfaiteur en vue de la préparation d'actes de terrorisme". Plusieurs des prévenus sont soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre au président de la République lors de l'un de ses déplacements dans le cadre des commémorations du centenaire de l'Armistice de 1918.

Tous les treize – onze hommes et deux femmes, âgés de 26 à 66 ans – sont ou ont été membres des "Barjols", considérés comme défendant les thèses d'extrême-droite identitaire dont le nom fait référence aux légionnaires français en opération au Mali. Ce groupe né sur Internet est ensuite devenu une association qui a notamment pour objet, selon ses statuts officiels publiés en septembre 2018, de "promouvoir toute action qui correspond au bien des individus et des familles". Lors de leur adhésion, les futurs membres sont invités à préciser leur potentielle implication s'il faut "sécuriser des citoyens ou des lieux stratégiques", et préciser leurs connaissances dans le domaine militaire.

Déplacement en Moselle

L'affaire démarre fin 2018, lorsque la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) obtient des informations selon lesquels Jean-Pierre B. s'apprête à attaquer Emmanuel Macron à l'aide d'un couteau, lors de l'un de ses déplacements dans le cadre du centenaire de l'Armistice. Le suspect, un habitant de l'Isère, alors âgé de 62 ans, est identifié comme militant radical d'extrême-droite, membre de groupes Facebook tels que "Patriote ouvre tes yeux" ou "Opération coup de poing marre de macron", fondateur du groupe "Populiste et fier de l'être" et publie des messages montrant, par exemple, la photo d'une femme armée accompagnée du commentaire : "Le combat sera inévitable".

Lorsque Jean-Pierre B. se rend en Moselle, le 5 novembre 2018, alors qu'un déplacement du chef de l'Etat est annoncé dans la région, les enquêteurs pensent voir le signe d'un passage à l'acte imminent, et décident de l'interpeller le lendemain, ainsi que quatre membres de son entourage. À partir de cette date, les interpellations et mises en examen se succèdent dans le cercle des "Barjols", jusqu'en juin 2021.

Tout l'enjeu de l'audience, qui doit durer jusqu'au 3 février, est de déterminer à quel point les prévenus risquaient effectivement de passer à l'acte. Les treize femmes et hommes sont renvoyés devant la justice pour avoir élaboré "divers projets d'actions violentes", à l'encontre "notamment de députés, de migrants, d'individus de confession musulmane ou d'individus aisés" en utilisant des messageries cryptées, en s'entraînant et recherchant des armes, et quatre (dont Jean-Pierre B.) le sont également pour avoir élaboré "un projet d'action violente à l'encontre du président de la République". Des faits qui auraient pu être passibles d'un procès devant une cour d'assises, où sont jugés les actes les plus graves, mais qui aboutissent à une audience devant le tribunal correctionnel. Une décision qui n'a "aucun sens", pour l'avocate de Jean-Pierre B., Me Olivia Ronen : "Si on était vraiment dans un projet d'attentat contre le président de la République, c'est gravissime. Et penser à assassiner le président, ça n'irait pas aux assises ? Passer devant une juridiction qui juge les infractions de moindre intensité revient à dire que l'on n'a pas réussi à réunir assez d'éléments pour avoir une accusation forte, porter ce dossier devant les assises et avoir des condamnations de ce fait plus élevées". Devant le tribunal correctionnel, les prévenus encourent une peine maximale de dix années de réclusion.

"Que des mots"

Le contenu des conversations au sein de ce cercle, adepte de survivalisme et d'entraînement militaire, résonne parfois comme des échanges de comptoir, donnant l'image d'un milieu où il est de bon ton de se montrer prêt à tout pour témoigner de son ras-le-bol, quitte à aller dans la surenchère dans les manifestations de colère. Ce côté "grande gueule" aurait-il pu en faire basculer dans la violence ? "Ce ne sont que des mots", dit Jean-Pierre B. en audition, peu de temps après son interpellation. "Sa position (…) est de dire qu'il y a des choses ou des idées qui ont été exprimées par celui-ci, par d'autres, des idées qui ont été discutées, mais que ces idées n'ont absolument jamais été matérialisées, qu'il n'y a eu aucune enquête, aucun projet de concrétisation de quoi que ce soit. Ce qui fait qu'aujourd'hui - il dit très simplement - qu'on ne peut pas le condamner pour des paroles", abonde son avocate, Me Ronen.

Au téléphone, le sexagénaire confie à une amie qu'il veut que "ça bouge. Au point de quitter les "Barjols", quelques mois avant son interpellation, jugeant que les membres du groupe ne sont pas assez engagés : "Y'en a pas un qui réagit (…). Ils sont bien derrière leur ordinateur pour regarder, puis terminé". À l'ami qu'il s'apprête à rejoindre en Moselle, également jugé à partir de ce mardi, il lance un avertissement : "Je ne viens pas pour rien". Puis, un peu plus tard : "Tu sais, moi, appuyer sur une détente, je le fais. Ça ne me dérange pas, hein".

L'Isérois ne part pas seul en Moselle : il fait la route avec Antoine D., 22 ans à l'époque, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est influençable, souffrant d'un léger retard mental. Le jeune homme confie à son père que le groupe qu'il a rejoint se prépare à commettre des faits graves, alors que lui n'est là que par goût des activités sportives. Dans leur voiture, les enquêteurs retrouvent, entre autres, un poignard, une paire de jumelles, et du matériel de survie (tentes, sacs de couchage, boussole…).

Armes et "coup de couteau"

Plusieurs armes sont découvertes chez les prévenus après leurs interpellations, notamment chez Jean-Pierre B., sans que celles-ci soient déclarées. Le sexagénaire a également fait, fin octobre, des recherches sur les déplacements à venir d'Emmanuel Macron, via le téléphone de son épouse. Il décide ensuite de se rendre en Moselle via le réseau secondaire, pour, dit-il, "se balader", "aller voir la ligne Maginot", et demander de l'aide à ses sœurs afin d'obtenir un visa pour sa fille issue d'une union au Gabon, où il a exercé comme exploitant forestier. Lors d'une audition suivante, le suspect reconnaît avoir évoqué l'idée d'une attaque contre le président, avant d'expliquer aux autres convives qu'il était trop tôt : "J'ai dit non pour cette fois (…) de toute façon, matériellement, nous n'étions pas prêts, et de loin". Dans leur ordonnance de renvoi, consultée par France Inter, les juges d'instruction estiment, pour leur part, que Jean-Pierre B. a joué "un rôle de premier plan dans la conception et la réalisation" d'un projet "visant, à tout le moins, à commettre une action violente à l'encontre du président de la République".

Si l'Isérois assure n'avoir été que peu impliqué dans ce projet, les trois autres hommes avec qui il a passé la soirée du 5 novembre en Moselle affirment, pour leur part, qu'ils étaient bien quatre à avoir projeté un attentat contre le chef de l'Etat. L'un d'eux, Mickaël I. également prévenu, suggère de "lors d'un bain de foule, lui serrer la main, le tirer vers soi, et lui trancher la gorge ou lui donner un coup de couteau". "Faudrait être assez nombreux pour le prendre en guet-apens" a écrit l'homme de 43 ans dans des messages. Devant les enquêteurs, il explique avoir voulu "[se] rendre intéressant" : "J'ai raconté de la merde. Comme un gosse".

Les premières interpellations dans cette affaire, le 6 novembre 2018, interviennent alors que, dans d'autres cercles, sur d'autres groupes Internet, une colère similaire gronde de plus en plus fort. Aux yeux de l'avocate de Jean-Pierre B., c'est ici, et seulement ici, qu'intervient la concrétisation des échanges parfois haineux de son client et des autres prévenus : "Début novembre 2018, il y a un fort vent de contestation qui va ensuite se matérialiser, se concrétiser, non pas par une action violente, mais par des manifestations partout dans le pays, de manière extrêmement massive, le 17 novembre 2018, dans les mouvements des gilets jaunes (…). Je crois que ça va devoir être le cœur du sujet. Parce que s'il y avait un gros coup à venir, c'était le 17 novembre. Ce n'était pas autre chose".