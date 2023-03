"On n’était pas tranquilles”: la défense de Servier mise à mal par un de ses employés au procès du Mediator 

"On a l’impression que vous étiez, non pas celui qui était chargé de scruter les effets indésirables, mais plutôt celui qui était chargé d’éteindre les alarmes". La flèche, décochée par l’avocate de parties civiles Me Sylvie Topaloff, vise l’ancien responsable de la pharmacovigilance du groupe Servier. En l’occurrence, Francis Wagniart, 75 ans, “32 ans de maison”, et toujours consultant pour le laboratoire. Francis Wagniart est donc ce qu’on appelle un “témoin de la défense”. Ou du moins, prévu comme tel.

De fait, l’ancien cadre défend tant la probité que les méthodes du groupe Servier. Il évoque le bulletin d’information mensuel qu’il avait pris l’initiative de réaliser sur “les effets indésirables des médicaments”, rappelle l’émergence, dans les années 1980, de la pharmacoépidémiologie, “alors, on a proposé de prendre contact avec un épidémiologiste, d’une manière générale”. Le groupe pharmaceutique et son ancien directeur sont rejugés en appel depuis plus de deux mois pour tromperie aggravée, escroquerie et homicide involontaire. Près de 2000 personnes en sont mortes. Servier dément une quelconque dissimulation.

Mais Francis Wagniart, sans doute bien malgré lui, fragilise aussi la ligne de défense du groupe Servier. Un peu comme un footballeur qui marque contre son camp. Car il est question d’une réunion, à Chicago, à laquelle il participe alors. A l’ordre du jour : l’Isoméride et le Pondéral, deux autres médicaments de Servier, eux aussi coupe-faim, eux aussi à l’origine de nombreux morts et sur le point d’être interdits.

“A la réunion de Chicago, on n’était pas tranquilles”

Au sujet de ces deux médicaments, le groupe Servier a toujours déclaré qu’ils n’avaient rien à voir avec le Mediator, qui lui, a perduré pendant 12 ans. Jusqu’à ce témoin qui évoque leur “parenté chimique” avec le Mediator. Et lâche, au sujet de ce dernier : “à la réunion de Chicago, on n’était pas tranquilles”. Et pourtant, le groupe Servier poursuit la commercialisation du Mediator, officiellement traitement antidiabétique mais largement détourné comme coupe-faim. “Début 1999, on me signale une valvulopathie à Marseille, en juin, une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart”, se souvient Francis Wagniart aujourd’hui. “Mais après tout, rien ne dit à l’époque que c’est le Mediator. Que ce soit les HTAP ou les valvulopathies, ce sont des maladies plurifactorielles.”

Au fil des années, d’autres cas apparaissent, se multiplient. “En 2009, vous dites à une collègue au téléphone : “bah, c’est mort”, lui rappelle Me Charles Joseph-Oudin, autre avocat de parties civiles. Dans une désinvolture frôlant l’indécence, il lâche aujourd’hui : “c’est mort ? Bah, j’avais raison finalement …”