Procès pour corruption de mineurs : un an de prison avec sursis requis contre Jean-Marc Morandini

Derrière l’audience pour “corruption de mineurs” pour laquelle Jean-Marc Morandini comparaît devant la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, il y a trois jeunes hommes aujourd’hui, adolescents à l’époque. Nous les appellerons Romuald, Simon et Clément, parce qu’ils étaient mineurs au moment des faits.

"Mais moi je pensais qu'il était majeur"

Romuald, donc, tout d’abord. 15 ans au moment des faits. “Mais moi je pensais qu’il était majeur”, indique d’emblée l’animateur à la barre. Romuald, qui admire Jean-Marc Morandini, vient assister à trois reprises à ces émissions. Toujours avec ses parents. "C'est obligatoire pour les mineurs", explique lui même l'animateur. Romuald qui lui écrit : “ma mère me fait réciter mon histoire, on se reparle après”. Mais plutôt que de s’inquiéter de son âge, Jean-Marc Morandini répond : ”pour te donner du courage, pense à ma ...”. "A ce moment-là, j'étais sur NRJ12, on parlait beaucoup de sexualité, c'était très libre. Et dans mes échanges sur les réseaux sociaux aussi", se défend Jean-Morandini à la barre. Avant de marteler : "dès que j’ai su qu’il avait 15 ans, j’ai arrêté de communiquer avec lui”.

Mais il y a aussi Simon. Fasciné par Jean-Marc Morandini lui aussi. 15 ans lui aussi. Lors de leur multiples messages privés sur Twitter, - messages à grands renforts de smileys, “de LOL et de MDR”, relève la présidente - le collégien indique clairement son âge à l’animateur. “Ah oui, tu es tout jeune”, répond d’ailleurs Jean-Marc Morandini avant de lui réclamer une photo de lui, nu. “C’était de l’humour, une blague”, explique-t-il aujourd’hui. “Lorsque vous réclamez la photo d’un adolescent de 15 ans, nu, à 41 reprises en 50 jours, c’est toujours une blague ?" interroge l’avocat de Simon, Me Anthony Mattais. Simon, à qui Jean-Marc Morandini propose d'organiser sa venue à Paris, pour une visite des studios de télévision. Ce qui mène à un nouvel échange de messages : "tu dormirais où ?" - dans un lit - dans le mien ? “C’est assez violent, répond l’animateur, parce qu’on prend deux cas sur des centaines de personnes avec qui je parle au quotidien et ça se passe très bien”.

Enfin il y a Clément, 16 ans. A qui, Jean-Marc Morandini, sous le pseudo de Claire, propose de passer un casting. A l’époque, via sa société de producteur, Jean-Marc Morandini nourrit un projet, celui de réaliser une adaptation du film américain Ken Park, de Larry Clark, film interdit aux moins de 18 ans. Alors, Jean-Marc Morandini organise des séances de casting. Dans son bureau, qui est en fait son salon. Sur "une immense télé", il fait visionner des extraits du film à l'adolescent venu spécialement de Renne pour le casting. "Choqué", Clément regarde une femme qui a des rapports sexuels avec deux garçons puis, "un personnage qui s'étrangle avec la ceinture de peignoir de sa grand-mère et se masturbe". Le jeune homme qui n’avait jamais eu de relation sexuelle accepte difficilement de se déshabiller. D'abord le torse, puis les jambes. Il finit par se retrouver nu. Mais refuse de rejouer la scène, s’enfuit, seul dans Paris, en larmes. Traumatisé, il dit prend toujours des médicaments, explique-t-il à la barre. Jean-Marc Morandini, lui, ne se souvient pas.

Le procureur parle d'échanges doublement "asymétriques"

Quoi de plus normal, plaide son avocate Me Corinne Dreyfus-Schmidt, "les faits reprochés remontent à 7, 9 et 13 ans !" qui rappelle qu'un des trois plaignants s'est depuis désisté de sa constitution de partie civile et a envoyé une lettre indiquant : "réflexion faite, monsieur Morandini n'avait aucun moyen de savoir que j'étais mineur". Qu'importe pour le procureur qui s'inquiète de "l'aspect sériel des faits". "On a un certain nombre d'échanges avec de jeunes garçons qui ont entre 28 et 35 ans d'écart d'âge. Ce sont des échanges asymétriques du fait de l'âge, mais aussi de l'aura de monsieur Morandini." Et le procureur de rappeler : "on a d'un côté une double position de force et des jeunes qui, du fait de leur âge, sont dans une forme de vulnérabilité. L'adolescence est une période charnière du fait de la sexualité" avant de réclamer à l'encontre de l'animateur la peine d'un an de prison avec sursis.

Jugement attendu le 5 décembre.