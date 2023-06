Procès WaffenKraft : 14 ans, collégien et néonazi

S’ils sont quatre accusés à comparaître devant la cour d’assises des mineurs spécialement composée, ils ont en réalité été cinq à être poursuivis par la justice dans le dossier WaffenKraft. Mais le dernier, parce qu’âgé d’à peine 14 ans au moment des faits, a déjà été jugé - et condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis - par un tribunal pour enfants. C’est donc en tant que témoin qu’il est entendu ce lundi par la cour. Aujourd’hui étudiant, celui que nous appellerons Joseph car son anonymat est protégé par la loi, apparaît en chemise verte sur l’écran de la visioconférence.

"J’ai enchaîné les groupes de conversation de plus en plus d’extrême droite"

Il n’est qu’un collégien de 14 ans lorsqu’il rejoint le groupe Waffenkraft car il percevait "des contradictions dans la société”, explique-t-il. “Alors, j’ai commencé à me pencher sur le nazisme et les suprémacistes blancs. J’ai enchaîné les groupes de conversation de plus en plus d’extrême droite … jusqu’à Waffenkraft”. Là, il partage les discussions et autres blagues racistes du groupe de conversation. Mais aussi le projet, extrêmement précis qu'il nourrit alors : “mon but c’était de créer une communauté villageoise, nationale-socialiste, avec de la permaculture et des armes… mais seulement à but défensif”, s’empresse-t-il de préciser. L’autre projet de Joseph est nettement moins défensif en revanche puisqu’il s’agit de rejoindre le bataillon Azov en Ukraine “pour lui porter assistance parce que c’était un groupe néonazi, en accord avec mes valeurs”, explique encore le jeune homme.

Plutôt qu’en Ukraine, c’est dans une forêt à proximité de Tours que le collégien finira par se rendre, pour un week-end d’entraînement au tir, organisé par le principal accusé, Alexandre Gilet . Le jeune homme de 8 ans son aîné, est fasciné par le terroriste norvégien Anders Breivik, auteur du massacre d’Utoya en juillet 2011. “Il racontait ses entraînements qui consistaient à courir avec des sacs remplis de pierres”, raconte Joseph. “Il le prenait comme modèle”.

Alexandre Gilet “détenait des armes, fabriquait des explosifs et avait des projets terroristes” poursuit le jeune homme. Quant à lui, il lui a été proposé d’attaquer les bâtiments du Crif ou de la Licra à coups de cocktails molotov mais il ne serait jamais passé à l’action, assure-t-il. Ainsi que l’affirment d’ailleurs les quatre hommes aujourd’hui jugés, tous les quatre plus âgés que lui. Joseph se souvient d’ailleurs de “l’enthousiasme ressenti” à être pris au sérieux par ses aînés.

Le verdict est attendu vendredi.