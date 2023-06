Procès Waffenkraft : de l’enfance chaotique à l’idéologie néonazie

Ils s’avancent à la barre en chemises et pantalons sombres. Respectueux de l’institution judiciaire, raisonnement construit, bon niveau de langage. Et un même terme qui revient, dans leur bouche comme dans celles des témoins chargés d’évoquer leur enfance : chaotique.

Une mère décédée d’un cancer lorsqu’il a neuf ans pour l’un. Suivront rapidement sa tante et sœur jumelle de sa mère puis sa grand-mère. “En quelques années, il a perdu les trois femmes les plus importantes de sa vie”, relate son père, entendu par visioconférence à l’audience. “Moi, j’étais sous antidépresseur, c’est vraiment des cochonneries, je n’étais pas présent pour lui”. Rapidement, son père se remarie “avec une femme venue de Madagascar qui n’avait pas du tout les mêmes méthodes d’éducation”, raconte à son tour l’accusé Evandre Aubert. Le couple achète une maison. “Elle avait deux filles. La famille vivait en bas moi à l’étage, dans une chambre insalubre, sans électricité”, poursuit le jeune homme à la barre.

"Le nazisme a répondu à beaucoup de mes interrogations"

Quant au deuxième accusé dont il est question ce jour, l’enfance a rimé avec mère bipolaire qui multiplie les séjours en psychiatrie, père absent. Il vit chez ses grands-parents plusieurs années durant. “Mais il avait des troubles de l’attention et une hyperactivité, explique sa grand-mère, c’était un enfant très délicat à gérer”. Il revient chez sa mère avant de partir en institut aussi spécialisé que visiblement inadapté à son cas. “L’année de CE2 était très compliquée, ma mère dormait tout le temps, j’étais quasiment à l’abandon. On avait entre 50 et 70 euros par semaine pour vivre”, poursuit celui que nous appellerons Henri car mineur au moment des faits. Pour l’un ou l’autre, il est encore question de violences, d’abus sexuels, de dépendance à l’alcool, à la drogue.

Et puis, il y eut Waffenkraft, ce groupe de discussion sur le réseau social Discord entre néonazis convaincus. “Je rencontrais enfin des gens normaux, avec qui je pouvais avoir de vraies discussions”, explique Henri, son créateur. “Ce qui m’a touché dans la pensée fasciste c’est le côté social d’abord. Ordonné aussi”. poursuit le jeune homme à la barre. Le néonazisme comme cadre pour ces jeunes à la dérive. “Le nazisme a répondu à beaucoup de mes interrogations. C'était facile, c'était déjà écrit”, analyse encore Henri du haut de ses 22 ans désormais.

"J'aimerais réussir ma vie"

Mais qui s’en détachent aujourd’hui, affirment-ils haut et fort. "Je bouillonne toujours mais pas pour les mêmes raisons, vers quelque chose de plus constructif, des choses plus saines, clame Henri. J'aimerais sortir ma mère de sa situation, réussir ma vie.” Evandre Aubert, lui, est désormais étudiant en philosophie, propriétaire de sa maison, en couple depuis deux ans. Il travaille aussi de nuit dans un hôtel. “Je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop travailler la nuit. Mais j'aime l'idée d'une utilité sociale immédiate”, sourit-il à la barre.

Tous deux convaincants dans leur évolution depuis leur mise en examen. Du moins, jusqu’à ce qu’au détour d’une question, ils trébuchent. “À l’époque, si j’avais pensé que le régime nazi avait tué des juifs, je ne me serais pas revendiqué de cette idéologie", lâche Evandre Aubert pour prouver son absence de haine antisémite. Avant de modérer, tout de même : “Aujourd’hui, je suis prêt à considérer qu’il y a eu des persécutions à ce niveau là”. Ou l’avocat général de relever au sujet d’Henri : “D**ans une conversation avec des copains, vous dites “être allé choper des nègres ” “Et alors? ”, rétorque le jeune homme. “Ils auraient pu être jaunes, verts ou bleus, ça aurait cogné pareil ”.