Procès WaffenKraft : l'idéologie néonazie et la fascination pour les armes du principal accusé

T-shirt noir et mèche qui tombe sur le front, Alexandre Gilet, ancien gendarme, est le principal accusé et seul à comparaître détenu au procès dit WaffenKraft, dans le cadre duquel sont jugés quatre jeunes néonazis, accusés d'avoir fomenté des actions violentes . Et alors que la cour d’assises entame l'audience ce lundi par l’examen de sa personnalité, enquêteur de personnalité, employeur et entourage du jeune homme d’aujourd’hui 26 ans le dépeignent comme secret, réservé, timide, solitaire.

Une fascination pour le tueur norvégien Anders Breivick

Un repli sur soi accentué par “un usage intensif des jeux vidéos et réseaux sociaux”, affirme l’enquêtrice de personnalité. “Là, il a créé des liens avec des personnes qui avaient les mêmes convictions politiques que lui”. Traduisez : des convictions néonazies, une fascination pour le tueur de masse norvegien Anders Breivick. “C’est pas du tout l’éducation qu’on lui a donnée”, déplore son père, cuisinier. “Tout ce qui est nazi, j’aime pas du tout”, ajoute sa mère, femme de ménage, avec laquelle Alexandre Gilet a vécu toute son enfance avant de préférer l’appartement de son père “parce que j’ai déménagé dans un quartier mal fréquenté qu’il n’aimait pas”. D’abord militaire quelques mois durant avant de démissionner, il devient gendarme adjoint "pour son amour de son pays et des armes"., explique-t-il. “Mais j’avais du mal avec la hiérarchie et les ordres”, reconnaît-il. Il tente la gendarmerie. “Et ça va se reproduire, c’est ça?”, interroge le président. “C’est un peu ça …”

Une autoradicalisation qui l'a conduit à vouloir se venger

Puis, surviennent les attentats du 13 novembre 2015, point de bascule. “A partir de là, il évoque une autoradicalisation qui l’a conduit à vouloir se venger”, analyse Christian Ballouard, psychologue chargé d’expertiser le principal accusé. “Avec ses amis, ils se sont montés la tête après les attentats”, renchérit son père. Et même un peu plus que cela. Puisqu’Alexandre Gilet accumule les armes : kalachnikov, fusil à pompe, carabine, armes de poing etc., stockées dans une armoire forte au domicile de son père. Inscrit en club de tir, le jeune homme préfère néanmoins s’entraîner en forêt. Il faut dire qu’il en profite pour tester les explosifs qu’il fabrique lui-même.

Et pourtant, s’il reconnaît sa “part de “ dans cette affaire”, dit-il gravement, le jeune homme l’assure “je ne me sentais pas psychologiquement de passer à l’acte”. Aujourd’hui, il assume. C’est du moins ce qu’il affirme, debout dans le box, bras croisés sur la poitrine. "Je regrette d'être allé aussi loin, d'avoir causé du tort à ma famille, à la gendarmerie, à mes co-accusés.” “Vous avez des projets?”, s’enquiert le président. “J'entends simplement refaire ma vie dehors, ne pas poser de problème." Le principal accusé, qui assure avoir un emploi dans une carrière qui l’attend, encourt jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

Le procès doit durer jusqu’au 30 juin.