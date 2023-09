Proches de Laurent Mauvignier à La Colline Théâtre national du 12 septembre au 8 octobre 2023

Proches commence par la préparation d’une fête attendue depuis quatre ans, à l’occasion de la sortie de prison de Yoann. Toute la famille est présente pour l’accueillir. Mais, pour son retour, il a dit qu’il souhaitait voir « les proches ». Et parmi eux, il y a Clément, son ancien amant.

Avec ce premier spectacle dont il signe la mise en scène, l’écrivain Laurent Mauvignier dit l’incompréhension et les malentendus à travers les mots dont le bruit ajoute à l’épaisseur du silence. Dans cette partition, avec son phrasé, sa musicalité, son rythme, des paroles incarnées se cherchent, se heurtent, se fuient, s’ignorent, et se trouvent parfois.

Laurent Mauvignier nous en dit quelques mots :

« Au théâtre et au cinéma, rien n’est plus classique que le huis clos familial. Si on peut multiplier les exemples presque à l’infini, c’est parce que le rendez-vous de famille offre une infinité de variations : c’est à la fois toujours la même chose et jamais pareil, comme une mélodie dont on ne finirait pas d’épuiser les nuances. »

► Extrait :

CATHY. – Ça sert à quoi quatre ans de prison ? Ça t’a ouvert un peu les yeux ou tu crois toujours que tu peux tout te permettre ? Tu crois encore que ton père sera toujours là pour toi ? Tu crois qu’il est encore là, maintenant, pour toi ? Que tes sœurs ne verront jamais qui tu es ? Qu’est-ce que tu leur as fait, à tes sœurs, pour les aveugler à ce point-là ? Comment t’as fait ça ? Tu leur fais quoi, aux gens, pour qu’ils soient aussi soumis et aveugles avec toi ?… Il y a que moi qui te vois comme tu es? C’est ça mon malheur ? C’est ça ? Être la seule à te voir comme tu es, à savoir qui tu es, c’est ça ce qui m’arrive ? Être la seule à te voir ?

Laurent Mauvignier reprend :

« Le spectacle vivant est poreux, fragile, instable, et cette instabilité est un danger qui expose d’abord ceux qui s’y collent. Ce n’est pas tant ce que des comédiens peuvent faire à mon texte qui m’inquiète, que ce que lui peut leur faire. Créer, ce n’est pas tout à fait sans risque : c’est s’enfoncer dans des souterrains, emprunter des galeries dont vous ne savez pas trop où elles vous mènent. Ça a à voir avec les terreurs d’enfance et avec la stupéfaction d’être présent dans un monde dont l’épaisseur est insondable. Une histoire de strates, de doubles fonds…

Il termine sur ces mots ;

« Parfois, je me demande même si tout le malheur du monde ne viendrait pas de ce que des auteurs et des metteurs en scène ont, un jour, impunément, cru pouvoir jouer les démiurges en laissant s’échapper hors des livres qui les retenaient, des êtres invisibles, du silence, des monstres de fiction qui sont devenus le réel – notre réel. »

►►► Distribution

La Colline Théâtre National

texte et mise en scène Laurent Mauvignier

assistanat à la mise en scène Elsa Imbert

scénographie Emmanuel Clolus

création lumières Stéphanie Daniel

création son Lucas Lelièvre

costumes Anne Autra

avec