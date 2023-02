Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : l'élève "accessible à une responsabilité pénale", d'après le procureur

Une minute de silence, partout en France. Tandis que les élèves de l'ensemble des établissements secondaires de France rendent hommage à Agnès Lassalle , enseignante d'espagnol poignardée mercredi par un élève dans le collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête. La garde à vue de l'élève, âgé de 16 ans, a été prolongée. Une information judiciaire pour "meurtre avec préméditation" va être ouverte par le parquet. Le suspect va être placé en détention provisoire.

Jérôme Bourrier a d'abord décrit la victime comme "un professeur extrêmement investi dans son établissement, unanimement apprécié, aimé de ses collègues, sa famille." Il assure que de "nombreuses auditions ont été réalisées" ces dernières heures.

Couteau de cuisine

"Les faits ont eu lieu à 9 h 45 pendant le cours d'espagnol. Durant ce cours, un élève s'est levé, s'est saisi d'un rouleau de Sopalin, s'est approché de la porte qu'il a verrouillée. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur en sortant de ce Sopalin un couteau de cuisine avec une lame de 18 centimètres et en s'approchant d'elle, il a porté un coup", a raconté le procureur.

"Le mis en cause est alors resté debout, comme sidéré et les élèves présents dans la classe ont pris la fuite en courant", a-t-il détaillé. "Cet élève mis en cause est entré dans la classe voisine, jouxtant la classe d'espagnol", selon lui. C'est à ce moment-là que sont intervenus deux professeurs. "Après avoir été interpellé par deux professeurs, l'élève a déclaré : 'J'ai ruiné ma vie, tout est fini'", raconte le procureur. L'élève a ajouté que "quelqu'un aurait pris possession de son corps".

L'adolescent évoque "une petite voix qui lui parle"

"Durant sa garde à vue, il a mis en cause une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal, et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. C'est ce qu'il a déclaré pendant sa première audition", explique Jérôme Bourrier.

Le mineur n'était jusque-là pas connu de l'autorité judiciaire, selon le procureur. "C'est un garçon intelligent, travailleur, décrit comme solitaire et maladroit dans sa relation à autrui, et qui présentait depuis l'enfance des troubles dysorthographiques et dysgraphiques." L'élève a aussi expliqué qu'il exprimait une "certaine animosité" contre sa professeure d'espagnol. Une matière dans laquelle il n'avait pas de bons résultats, contrairement aux autres matières.

L'élève "accessible à une responsabilité pénale"

Jérôme Bourrier a également précisé que l'adolescent "apparaît accessible à une responsabilité pénale, sous réserve des expertises qui devront être ordonnées". "Une étude plus approfondie" va être réalisée. Pour ce qui est de sa personnalité, le procureur assure qu'il examen psychiatrique a révélé "des faits de personnalité anxieuse. L'expert a noté une absence de désorganisation. Il ne retrouve aucune maladie mentale de type schizophrénie". Selon le procureur de la République de Bayonne, le lycéen suivait un traitement antidépressif et était suivi par un médecin psychiatre. "En octobre 2022, il avait fait une tentative de suicide médicamenteuse", a-t-il expliqué.

Le lycéen a également parlé de "faits de harcèlement dont il avait victime dans son précédent établissement", selon Jérôme Bourrier. "On sait aussi qu'il avait été affecté par une dispute qu'il avait eu la veille avec un camarade. Il aurait mis en avant qu'il voulait commettre les faits en présence de ce garçon avec qui il s'était disputé". Le parquet va demander "le placement en détention provisoire" du suspect.