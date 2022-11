Malgré des salaires plus hauts et des postes en CDI, la majorité des PME ont du mal à recruter, selon la CPME

Plus de la moitié des patrons de TPE et PME cherchent à embaucher et, pour la plupart d’entre eux, n’arrivent pas à trouver le bon profil. Voici l’un des enseignements de l’enquête menée par la Confédération des petites et moyennes entreprises, que France Inter vous dévoile ce mardi. La CPME a interrogé plus de 2.500 dirigeants de TPE et PME dans un questionnaire en ligne. Son rapport donne un aperçu des besoins des petits patrons, et de leurs attentes. Parmi les difficultés : des problèmes de recrutement et des refus de CDI.

Des milliers d'emplois non pourvus

Le recrutement est l'une des principales préoccupations des dirigeants interrogés par la CPME. Plus de la moitié (54%) des dirigeants ayant répondus à la CPME cherchent en effet à embaucher. Et la grande majorité d’entre eux (91%) font part de difficultés pour trouver de nouveaux salariés. D’abord, parce qu’il n’y a pas assez de candidats, et parce que les profils ne correspondent pas au poste.

"Il y a entre 300.000 et 400.000 emplois qui pourraient être pourvus aujourd’hui par des personnes qui sont en recherche d’emploi", regrette le président de la CPME François Asselin. "Depuis la pandémie, les conditions de travail entrent en ligne de compte. Or, il y a des professions avec du travail la nuit, le week-end, comme au service à la personne, à l’hôtellerie-restauration."

Certains patrons ont de plus en plus de mal à recruter, selon la CPME. - Victor Vasseur

Les patrons prêts à augmenter les salaires

Alors, face à cette difficulté de recrutement, les deux-tiers des patrons qui souhaitent embaucher sont prêts à augmenter les salaires de leurs futurs employés. Le sondage de la CPME montre aussi qu’un dirigeant sur deux prévoit une hausse des salaires à partir du 1er janvier 2023, pour permettre aux salariés de garder du pouvoir d’achat face à l’inflation. "Dans 55% des entreprises concernées, la hausse sera au moins égale à 3%" , précise le syndicat.

La CPME constate aussi que le contrat à durée indéterminée n’est "plus vu comme un graal pour les salariés" . Trois patrons sur dix ont déjà vu l’un de leurs travailleurs refuser un CDI, après un CDD. 11% estiment que les salariés qu’ils recrutent ont une préférence pour un CDD plutôt que pour un CDI.

Face au manque, orienter vers les métiers en tension

Cette diffuculté à recruter a des conséquences sur la santé économique des TPE et PME. Un tiers des dirigeants (33%) affirment avoir refusé des commandes ou des ventes à cause du manque de salariés.

"Une entreprise qui ralentit, c’est de la richesse qui ne se créé pas, des emplois qui ne seront plus jamais pourvus, c’est très embêtant", ajoute François Asselin. "Il faut retravailler sur l’orientation, il faut continuer à faire en sorte que l’alternance soit la clef pour l’entrée dans la profession et l’activité pour les jeunes de notre pays", poursuit le syndicaliste. "La formation des demandeurs d’emploi qui doit être améliorée. Il faut une orientation qui corresponde aux filières qui recrutent."

Favorables à la réduction de la durée d'indemnisation

Les petits patrons interrogés par la CPME s’expriment aussi sur la réforme de l’assurance-chômage, adoptée il y a quelques jours par le Parlement. La durée d’indemnisations des chômeurs sera réduite de 25%, a annoncé le ministre du Travail lundi . Concrètement, un chômeur qui a droit à 12 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura plus droit qu'à neuf mois. Un senior qui a droit à 36 mois perdra neuf mois. 81% des chefs d’entreprises se disent favorables à une réduction de la durée d’indemnisation. Ils sont également 84% à juger bon de réformer le système de retraite actuel.

Une précédente enquête de la CPME publiée fin octobre montrait qu’un patron sur dix envisagerait d’arrêter son activité et de fermer boutique à cause des prix de l’énergie. Cette enquête avait été réalisée avant l’annonce des aides gouvernementales.