Profiteroles sauce chocolat

Ingrédients pour 10 personnes

Prévoir une cuisson d'1 H 10

250 g de pâte à choux | 12,5 cl d´eau | 1 pincée de sel | 1 pincée de sucre

50 g de beurre | 75 g de farine | 2 oeufs frais | 80 cl de glace à la vanille

65 cl de sauce au chocolat : 330 g de pistoles de chocolat noir à 60 %

80 g de beurre doux | 24 cl d´eau | 50 g de noisettes hachées

La recette

Réalisez la pâte à choux. Amenez à frémissement l´eau, le sel, le sucre et le beurre.

En dehors de la source de chaleur, versez la farine en pluie. Desséchez sur le feu en remuant fortement. Votre point de repère : le moment où la pâte forme une boule et se détache facilement des parois du récipient de cuisson. Ajoutez ensuite les oeufs battus, petit à petit. Débarrassez dans une poche jetable. Dressez sur une plaque de four antiadhésive en forme de choux. Mettez à cuire dans un four préchauffé à 170 °C pendant 50 minutes environ suivant le diamètre. Réalisez la sauce chocolat.

Amenez l´eau à frémissement puis versez sur le mélange de pistoles de chocolat et de morceaux de beurre. Mélangez bien, débarrassez et conservez à température ambiante. Découpez les choux en 2, disposez la glace à la vanille à l´intérieur. Couvrez avec le chapeau, nappez de sauce chocolat et parsemez de noisettes hachées.