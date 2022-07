"Profondément réactionnaire": les députées LFI s'emparent du débat autour du port de la cravate à l'Assemblée

Le débat sur le port obligatoire de la cravate au sein de l'Assemblée, sur lequel s'écharpent les députés depuis quelques jours, n'exclurait-il pas les femmes ? Telle est la question qu'ont souhaité soulever les députées La France insoumise qui, dans une action symbolique, sont arrivées ce mardi après-midi au Palais Bourbon une cravate nouée autour du cou. "C'est un pied de nez pour tenir tête à M. Ciotti", a expliqué Clémentine Autain. L'élue LFI de Seine-Saint Denis juge ainsi "profondément réactionnaire et fermée pour les femmes" l'idée soumise par le LR Éric Ciotti d'imposer le port de la cravate dans l'Hémicycle. "Nous avons besoin de penser cette Assemblée dans la mixité".

Apres débats

Depuis plusieurs jours, la tenue vestimentaire de rigueur au sein de l'Assemblée nationale est au cœur d'âpres débat. Le sujet est devenu politique. Car depuis l’arrivée en force de La France insoumise au Palais Bourbon, de plus en plus de députés apparaissent en jean, en basket et en tee-shirts. De quoi excéder certains élus. Le président (ex-LR) de la région Paca Renaud Muselier a critiqué la semaine dernière une "gauche sale, débraillée".

Dimanche, même Jean-Luc Mélenchon, depuis Bogota où il est en déplacement, y est allé de son commentaire sur son blog : "Les bons messieurs et les bonnes dames dénoncent nos comportements, veulent nous enseigner les bonnes manières et les beaux habits. Encore ne savent-ils pas ceci: ces tenues qu'ils fustigent sont nos habits du dimanche."

En fin de semaine dernière, le député de 21 ans Louis Boyard avait lui aussi répondu à Éric Ciotti , avec ironie : "Ils nous reprochent de venir à l’Assemblée habillés simplement, mais la véritable indécence, c’est de s’y pavaner en costumes qui coûtent plus d'un SMIC."

Ce mardi, dans une tribune publiée dans Libération , la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet est revenue sur la polémique. "Nous sommes tenus à un devoir d’exemplarité, mais aussi de dignité, sans que cela implique toutefois une tenue imposée."

Un débat similaire en 2017

Ni la cravate ni la veste ne sont obligatoires pour les députés. D’après le dernier code vestimentaire établi par l’Assemblée, la tenue "doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville", indique une instruction générale. D’après des élus de la France insoumise, "le port de la cravate, n'est plus une ‘tenue de ville’ courante", mais plutôt "la marque vestimentaire d'une catégorie sociale très particulière, généralement les hommes les plus aisés", même si "des Français, plus modestes, la portent encore par goût ou par obligation".

Ce n’est pas la première fois que le style vestimentaire des députés fait débat l’Assemblée. François Ruffin s’était exprimé fièrement avec un maillot de football d’un petit club communal. En 1997, le député PCF et ouvrier Patrice Carvalho s’était présenté en bleu de travail dans l’hémicycle.