"Profondément regrettable" : le patron de la fédération de tennis kosovar s'indigne des propos de Djokovic

"Nous sommes profondément touchés par les propos de Novak Djokovic", déclare le président de la fédération de tennis du Kosovo. Interrogé par France Inter, Jeton Hadergjonaj affirme que "ce n'est pas la première fois que Djokovic fait cela". Le joueur "provoque continuellement notre pays", réagit-il.

Jeton Hadergjonaj estime que les propos du joueur de tennis ne font qu’attiser les tensions. Il propose même à Novak Djokovic de venir porter les couleurs du Kosovo lors de rencontres internationales : "Si le Kosovo est le cœur de la Serbie comme il l’écrit, si je le vois, je l’inviterai à jouer pour la Kosovo en Coupe Davis. Des joueurs serbes jouent pour le Kosovo."

Les remous provoqués par quelques mots sur la caméra

Lundi, après sa victoire au premier tour face à Aleksandar Kovacevic, le numéro 3 mondial a inscrit sur l’objectif de la caméra du court Philippe-Chatrier de Roland-Garros un message politique concernant l’indépendance du Kosovo. Un message écrit au marqueur blanc, en cyrillique : "Косово је < 3 Србије ! Стоп насиљу." En français, cela se traduit par : "Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie ! Stop à la violence."

Des affrontements violents dans le nord du Kosovo

Novak Djokovic fait référence aux violents affrontements dans le nord du Kosovo. La Serbie et le Kosovo ont conclu en mars un accord en vue de la mise oeuvre du plan visant à la normalisation de leurs relations soutenu par l'Union européenne (UE). Mais les tensions se sont amplifiées après l'entrée en fonction de maires d'origine albanaise dans des régions du nord du Kosovo majoritairement peuplées de Serbes qui avaient décidé de boycotter les élections.

Le patron de la fédération kosovar de tennis qualifie la prise de position de Novak Djokovic de "profondément regrettable". Le président de la fédération compte réclamer une sanction contre le joueur serbe : "Nous allons demander officiellement à Roland-Garros, en tant qu'organisateur, d'installer un code d'éthique pour demander que Djokovic soit puni. Nous aimerions que ces réactions politiques dans le sport cessent une fois pour toutes."

Les explications de Novak Djokovic

Ce n'est pas la première fois que le joueur parle du Kosovo. Après sa première victoire en janvier 2008 en Grand Chelem à l'Open d'Australie, Novak Djokovic avait déclaré: "Le Kosovo est la Serbie." La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province et des tensions éclatent régulièrement entre Belgrade et Pristina.

En conférence de presse, le joueur serbe a expliqué son geste : "C'est un sujet très sensible. Je suis très touché en tant que Serbe par ce qu'il se passe au Kosovo et par la façon dont notre peuple a été pratiquement forcé de quitter nos municipalités (...). Je suis le fils d'un homme né au Kosovo, je sens une responsabilité additionnelle à donner mon soutien à notre peuple et à toute la Serbie."

Mercredi, la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castéra a recadré le Serbe, estimant que son message n’était pas "approprié", et qu’il ne fallait "pas que ça recommence". Novak Djokovic doit rejouer en soirée mercredi contre le Hongrois Marton Fucsovics.