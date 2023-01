Projet de loi énergies renouvelables : les députés écologistes s'abstiendront

Le gouvernement rêve d'embarquer d'une part la droite dans la réforme des retraites, de l'autre les députés écologistes dans le projet de loi sur les énergies renouvelables. L'objectif principal de ce texte, qui sera voté le 10 janvier à l'Assemblée nationale, est d'accélérer le déploiement d'éoliennes et de panneaux solaires en France. Mais les députés Verts ont décidé ce jeudi de s'abstenir.

Le projet de loi n’est pas à la hauteur, estime Charles Fournier, député EELV d’Indre-et-Loire et chef de file sur ce texte. "En l'état, nous ne pouvons pas le voter. Cela reviendrait à donner du crédit à ce texte tout à fait insatisfaisant, incomplet. Nous laisserions croire qu'il va apporter des solutions".

Une décision collégiale

Toutefois, les écologistes ne souhaitent pas non plus bloquer le "petit pas" du gouvernement ; l’abstention était donc la seule solution à ce stade. Il s'agit d'une décision collégiale, mais qui fait quand même parler à l’intérieur du groupe politique. "L’abstention étant le choix entre deux, on est encore plus inaudibles", se désole un député. "Cela risque d’être difficile à comprendre pour l’opinion publique", estime un autre.

Pour Charles Fournier, ce n’est pas parce qu’on porte une étiquette écologiste qu’on doit absolument voter une loi sur les énergies renouvelables. "Je crois que c'est tout à fait entendable et à expliquer. Sinon, nous aurions pu, dès le début, dire que nous étions favorables [au texte] car ce sont des énergies renouvelables. Il faut développer ces énergies, mais pas à n'importe quelle condition."

"Ça aurait pu être un grand texte de début de mandat, mais ça ne l'est pas, beaucoup de sujets sont renvoyés à plus tard", conclut-il. Cette position est un signal envoyé à la commission mixte paritaire. Celle-ci réunit à la fin du mois de janvier députés et sénateurs pour tenter de parvenir à un accord entre les deux chambres sur le projet de loi. Les écologistes les appellent ainsi à ne pas dégrader le texte et à avoir des ambitions beaucoup plus hautes.

Jeudi matin, l'eurodéputé EELV Yannick Jadot regrettait sur France Info que le projet de loi ne fixe "aucun objectif sur l'ambition des énergies renouvelables".