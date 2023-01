Projet pétrolier de Total en Ouganda et en Tanzanie : l’enquête en vidéo

Publicité

Total prévoit de produire 200 000 barils de pétrole chaque jour en Ouganda et en Tanzanie à partir de 2025. Les journalistes Julie Pietri et Charlotte Cosset ont enquêté pour RFI et Radio France sur les conséquences sociales et environnementales de ce mégaprojet.

Lire l’enquête intégrale de Julie Pietri (rédaction internationale de Radio France) et Charlotte Cosset (RFI) qui se sont rendues en Ouganda et en Tanzanie pour enquêter sur les conséquences de ce projet porté par Total. Une enquête à écouter samedi 7 janvier 2022 à 13h20 dans Secrets d’info sur France inter (lien disponible après diffusion de l'émission). Publicité

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.