Promotion du foot féminin, égalité salariale : pourquoi les joueurs canadiens ont-ils fait grève dimanche ?

Ce n'est pas tous les jours qu'une équipe de football nationale se met en grève. La sélection du Canada a refusé de jouer son match amical de préparation de la Coupe du monde contre le Panama dimanche, à seulement quelques heures du début de la rencontre. Mais ce coup d'éclat cache un mécontentement des joueurs qui ne date pas d'hier : cela fait depuis le début de négociations entamées en mars qu'ils tentent notamment d'obtenir de leur fédération, Canada Soccer, de meilleures conditions salariales.

Les joueurs de l'équipe nationale canadienne ont fait passer une lettre d'explications à Rick Westhead, journaliste de la chaîne de télévision dédiée au sport, TSN. Après un "cher Canada" très solennel, ils expliquent précisément le contenu des négociations en cours avec Canada Soccer. "Il est temps de prendre position pour le futur du football au Canada", écrivent les sportifs avant de lister leurs cinq demandes, dont la majeure partie concerne à la fois les conditions salariales et l'égalité entre de traitement entre l'équipe masculine et féminine, mais aussi des exigences de transparence liées au fonctionnement de la fédération, en charge également de la récente ligue de football, la première ligue canadienne.

Création d'une ligue nationale féminine

L'histoire du football, ou soccer outre-Atlantique, est ancienne au Canada, mais sa professionnalisation et modernisation n'est que très récente. La fédération, Canada Soccer, a été fondée en 1912 dans un pays où ce sport est longtemps resté moins populaire que d'autres venus de son plus proche voisin, comme le football canadien (équivalent du football américain), le hockey sur glace ou encore le baseball.

D'ailleurs, depuis le début du XXe siècle, plusieurs ligues professionnelles ont vu le jour de façon sporadique avec quelques clubs, ne durant que quelques saisons. En l'absence d'équivalent de la Ligue 1 française, les clubs étaient rattachés au championnat américain. En 2019, soit 27 ans après la fin du dernier championnat national canadien de soccer, la Canadian Premier League, a été lancée pour accompagner le regain d'intérêt des Canadiens pour le football, avec pour ambition d'inscrire enfin dans le long terme cette compétition. Mais preuve que ce sport est toujours resté secondaire, la sélection nationale masculine n'a jamais brillé en Coupe du monde, ne se qualifiant que deux fois, en 1986 au Mexique (défaite dès la phase de poule) et au Qatar cette année.

En revanche, comme aux Etats-Unis, l'équipe féminine brille bien plus lors des compétitions internationales : quatrième en Coupe du monde en 2003, deux fois championnes de la CONCACAF (équivalent nord-américain de l'UEFA ou de la CAN) en 1998 et 2010), mais surtout double médaillées de bronze aux JO de 2012 et 2016 et surtout championnes olympiques à Tokyo en 2020 face à la Suède.

Malgré ces excellents résultats, il n'existe pas de ligue professionnelle pour les femmes au Canada (seulement des championnats semi-pro et amateurs), ce qui n'est pas acceptable aux yeux de la sélection masculine qui demande sa création.

Egalité salariale

De façon générale, les joueurs dénoncent un traitement injuste et irrespectueux de la part de Canada Soccer. Ils demandent par exemple, puisqu'ils ont permis la qualification du pays en Coupe du monde pour la première fois en 36 ans, que l'accès aux stades, les transports et le logement de la famille proche des joueurs (femme et enfants) soit pris en charge par la fédération, ce qui n'est que partiellement le cas aujourd'hui.

Il est également question d'exiger de la fédération des "conditions équitables avec notre équipe nationale féminine" en termes de rémunération liées aux matchs et aux bonus lors des Coupes du monde. Ce qui aurait d'autant plus de sens puisque les résultats de la sélection féminine mériteraient, du point de vue sportif, une rémunération a minima équivalente à celle des hommes.

Meilleure rémunération

Sur la question des primes versées à l'issue du Mondial notamment, ils exigent que 40% des sommes payées par la Fifa, la fédération internationale de football, pour la participation des équipes nationales aux Coupes du monde, reviennent aux joueurs. Ces gains, dont le montant dépend des résultats des équipes nationales lors de la compétition, sont versés aux fédérations qui ensuite décident d'en reverser une partie (plus ou moins importante) aux joueurs.

Selon TSN, la somme devrait atteindre entre 10 et 15 millions de dollars pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, et la fédération canadienne accepterait de n'en partager que 10% entre chaque joueur. Mais toujours d'après TSN, la fédération conteste ces chiffres sortis la semaine dernière et assure avoir proposé lors des négociations que la sélection nationale masculine et féminine dorénavant se partagent équitablement 60% de la somme. A cette heure, impossible de savoir qui dit vrai.

Aux Etats-Unis, un conflit entre joueuses et la fédération a abouti au mois de mai à un accord historique qui prévoit le même type de partage entre équipes, mais à hauteur de 80% des sommes versées par la FIFA.

Suite à la grève de l'équipe dimanche, le président de Canada Soccer, Nick Bontis, a notamment insisté sur le fait que "sur la problématique de l'égalité hommes-femmes soulevée par la lettre des joueurs, Canada Soccer s'engage à fournir les mêmes conditions à notre équipe nationale féminine". Mais la fédération a surtout laissé entendre que les exigences énoncées dans la lettre seraient impossibles à mettre en place : "Je ne peux pas accepter une proposition qui mettrait notre organisation dans une situation financière intenable."

Transparence dans les revenus de la fédération

"Où se trouve l'argent" que gagne Canada Soccer, s'interrogent aussi les joueurs. Ces derniers, parmi leurs cinq revendications, exigent transparence de la part de la fédération sur une partie de leurs revenus : "Nous avons récemment appris qu'en 2018 Canada Soccer avait signé un accord avec Canadian Soccer Business qui a totalement compromis leur capacité à tirer parti du succès sur le terrain de nos équipes nationales."

La Canadian Soccer Business est une entreprise indépendante de la fédération (bien que dirigée depuis sa création par d'anciens propriétaires ou présidents de clubs de la Canadian Premier League), en charge, suite à la signature de ce contrat, de la gestion de l'ensemble de droits de diffusion et des partenariats commerciaux des équipes nationales canadiennes et de la Ligue et ce pour une durée de dix ans. L'entreprise apporte ainsi une source de revenus à la fédération et participe à la promotion du sport.

Si l'accord est censé apporter un modèle économique plus prospère, les joueurs sous-entendent ne pas en voir assez les bénéfices : "Pour avoir une chance de créer un changement substantiel et durable pour l'ensemble du football canadien, les termes de l'accord doivent être rendus publics et modifiés. Nous voulons savoir qui a signé cet accord qui lie les mains de notre association."

Au contraire, pour Nick Bontis, l'accord a eu un "rôle central dans la construction" du football professionnel canadien et de son succès populaire dans le pays. Le président de Canadian Soccer Business, Scott Mitchell, a également commenté la lettre des footballeurs, en leur apportant soutien dans leur demande de transparence et en expliquant avoir "investi des dizaines de millions de dollars" au bénéfice du foot canadien et récolté des "revenus inédits pour Canada Soccer ces 18 derniers mois".