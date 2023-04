Prompt, IA forte, Deeplearning... voici notre lexique pour tout comprendre à l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien et ce n'est que le début. De nombreux termes plus ou moins abscons y sont associés. Pour avoir les bases, France Inter vous propose un lexique de ce que l'on surnomme l'IA". Preuve de l'importance que prend dans notre société l'intelligence artificielle, plusieurs institutions telles que la CNIL, l'UNESCO ou encore le Conseil de l'Europe se sont penchées sur la question et ont notamment fait des glossaires. Le lexique suivant est notamment basé sur leurs définitions.

Intelligence artificielle (IA)

Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Selon les mots du conseil de l'Europe, "IA" est un "ensemble de sciences, théories et techniques dont le but est de reproduire par une machine des capacités cognitives d’un être humain." En réalité, le terme d'intelligence artificielle recouvre une quantité gigantesque de réalités : les vidéos que vous recommande YouTube, ce qui vous permet de contourner un bouchon sur votre GPS, ou même votre adversaire virtuel dans un jeu vidéo, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle.

Mais la recherche s'est améliorée ces dix dernières années, notamment grâce à la capacité d'entraîner beaucoup plus efficacement les intelligences artificielles. "Les développements actuels visent à pouvoir confier à une machine des tâches complexes auparavant déléguées à un humain." Autrement dit, on peut demander désormais à l'intelligence artificielle de parler et écrire à notre place et même de faire des recherches pour nous.

IA forte/IA faible

D'après la définition de l'UNESCO, "l'IA faible ou restreinte caractérise l'IA existante : ce sont des machines capables d'exécuter certaines tâches précises de manière autonome mais sans conscience, dans un cadre défini par l'homme et à la suite de décisions prises par lui seul." A l'inverse, "l'IA forte ou générale serait une machine dotée de conscience et de sensibilité, capable d'apporter une solution à tout type de problème : à ce jour, c'est une pure fiction."

Pour l'heure, aucune intelligence artificielle ne perçoit de sens dans ce qu'elle fait, chaque logiciel se contente d'enchaîner une suite de calculs qui nous paraissent, en tant qu'humains, se rapprocher de ce que pourrait faire un être humain... sans jamais l'atteindre complètement. L'IA forte, qui est encore une sorte d'eldorado du secteur, n'est pas pour tout de suite – et selon plusieurs chercheurs, ce ne sera pas une évolution de l'IA faible, il faudra trouver une toute nouvelle manière de la faire fonctionner.

Le Conseil de l'Europe ajoute que "le terme d’intelligence artificielle est critiqué par les experts qui réalisent une distinction entre des IA qualifiées de 'fortes' (en capacité de contextualiser des problèmes spécialisés très différents de manière totalement autonome), d’IA 'faibles' ou 'modérées' (extrêmement performantes dans leur domaine d’entraînement). Les IA 'fortes' nécessiteraient selon certains experts des progrès en recherche fondamentale pour être en capacité de modéliser le monde en son entier et non de simples améliorations de performance des systèmes existants."

Modèle de langage

Le modèle de langage est une forme parmi d'autres d'intelligence artificielle, mais c'est celle dont on parle le plus en ce moment, notamment grâce au fameux ChatGPT. On peut définir le "modèle de langage" comme étant un algorithme conçu pour enregistrer, comprendre et surtout imiter du langage naturel. Il va ainsi comprendre ce que l'interlocuteur lui dit et retranscrire les paroles en un texte clair et compréhensif.

La plupart du temps, ces algorithmes sont conçus sur des systèmes de probabilités, c'est-à-dire qu'ils enchaînent les mots en fonction de la probabilité que tel mot suive tel autre – exactement comme le jeu des associations d'idées (si je vous dis "téléphone", vous dites "portable"), mais en incluant toute la complexité d'une langue entière.

Algorithme

"Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée." Voici la définition selon la CNIL d'un algorithme. En d'autres termes, cela signifie qu'une recette de cuisine est un algorithme. Par analogie, créer un algorithme en informatique, c'est un peu comme écrire une recette que votre ordinateur suivra à la ligne. "Dans le monde de plus en plus numérique dans lequel nous vivons, les algorithmes mathématiques permettent de combiner les informations les plus diverses pour produire une grande variété de résultats : simuler l'évolution de la propagation de la grippe en hiver, recommander des livres à des clients sur la base des choix déjà effectués par d'autres clients, comparer des images numériques de visages ou d'empreintes digitales, piloter de façon autonome des automobiles ou des sondes spatiales, etc."

"Pour qu'un algorithme puisse être mis en œuvre par un ordinateur, il faut qu'il soit exprimé dans un langage informatique, sous la forme d'un logiciel (souvent aussi appelé « application »). Un logiciel combine en général de nombreux algorithmes : pour la saisie des données, le calcul du résultat, leur affichage, la communication avec d'autres logiciels, etc." Certains algorithmes sont figés dans le temps, d'autres sont conçus pour se reconfigurer en permanence en fonction des informations qu'ils génèrent (c'est le cas, par exemple, de l'algorithme de recommandation de TikTok, qui s'affine au fur et à mesure qu'on l'utilise).

Apprentissage automatique

D'après le glossaire du Conseil de l'Europe, "l’apprentissage machine [le terme le plus fréquent est son équivalent anglais, "machine learning", ndlr] permet de construire un modèle mathématique à partir de données, en incluant un grand nombre de variables qui ne sont pas connues à l’avance. Les paramètres sont configurés au fur et à mesure lors d’une phase d’apprentissage, qui utilise des jeux de données d’entraînement pour trouver des liens et les classifie". De plus en plus souvent, cet apprentissage se fait sur des bases de données de contenus présents sur Internet, qui constituent des quantités astronomiques de données – les intelligences artificielles les plus performantes ont parfois "lu" plus de livre que n'importe quel humain pourrait le faire, c'est pourquoi elles nécessitent des ordinateurs très puissants pour stocker et utiliser ces quantités de données.

Il existe plusieurs types d'apprentissage, rappelle le Conseil de l'Europe : "Les différentes méthodes d’apprentissage machine sont choisies par les concepteurs en fonction de la nature des tâches à accomplir (regroupement, arbre de décision). Ces méthodes sont habituellement classées en 3 catégories : apprentissage supervisé par un humain, apprentissage non supervisé et apprentissage non supervisé par renforcement. Ces 3 catégories regroupent différentes méthodes dont les réseaux de neurones, l’apprentissage profond etc."

"Deeplearning"

Le deeplearning est l'un des mots de base utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il peut se traduire par "intelligence profond". Selon la CNIL, c'est " un procédé d’apprentissage automatique utilisant des réseaux de neurones" artificielles " possédants plusieurs couches de neurones cachées." "Ces algorithmes possédant de très nombreux paramètres, ils demandent un nombre très important de données afin d’être entraînés."

Comme l'explique le site " Futura science ", le deep learning est un " type d'intelligence artificielle dérivé où la machine est capable d'apprendre par elle-même, contrairement à la programmation où elle se contente d'exécuter à la lettre des règles prédéterminées." Le deep Learning s'appuie sur un " réseau de neurones artificiels s'inspirant du cerveau humain. Ce réseau est composé de dizaines voire de centaines de « couches » de neurones , chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente. Le système apprendra par exemple à reconnaître les lettres avant de s'attaquer aux mots dans un texte, ou détermine s'il y a un visage sur une photo avant de découvrir de quelle personne il s'agit. "

Midjourney

Midjourney fait partie des programmes d'intelligence artificielle les plus commentés ces dernières semaines et pour cause, il offre de nombreuses possibilités. Concrètement, cet outil permet de générer des images à partir d'un texte, rédigé via la plateforme Discord .

Sur son site internet, Midjourney explique avoir 11 employés et se présente comme "un laboratoire de recherche indépendant explorant de nouveaux médiums de pensée et développant les pouvoirs imaginatifs de l'espèce humaine." "Nous sommes une petite équipe autofinancée axée sur la conception, l'infrastructure humaine et l'IA."

Depuis le 30 mars, Midjourney est payant. Il faut s'abonner , moyennant 10 dollars par mois, pour générer des images.

ChatGPT

ChatPGT est un robot conversationnel, propriété de la start-up américaine OpenAI. Comme son nom l'indique, il se base sur un modèle de langage nommé GPT, pour "Generative Pre-trained Transformer". Apparu en novembre, ChatGPT a rapidement été pris d'assaut par des utilisateurs impressionnés par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code informatique. Financé par le géant informatique Microsoft, qui l'a ajouté à plusieurs de ses services, il est parfois présenté comme un potentiel concurrent au moteur de recherche Google.

ChatGPT est très critiqué dans de nombreux pays au sujet notamment de l''utilisation des données personnelles. Fin mars par exemple, l'Italie est devenue le premier pays dans le monde occidental à bloquer ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données, deux mois après avoir banni un autre programme commercialisé comme un "ami virtuel". Elle accuse ChatGPT de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas vérifier l'âge des usagers mineurs.

En France, des premières plaintes ont été déposées la semaine dernière auprès de la CNIL , au sujet toujours de l'utilisation des données personnelles.

Prompt

En anglais, un "prompt" est une réplique. Depuis quelques mois, ce mot est utilisé pour définir les consignes que les utilisateurs donnent à ChatGPT, Midjourney ou les autres, pour obtenir un résultat le plus précis possible. Il ne s'agit plus seulement de demander à l'algorithme ce qu'on veut, il faut aussi affiner le format souhaité, les caractéristiques du texte que l'on veut, etc. Parfois, par exemple, il faut demander à ChatGPT d'oublier qu'il est ChatGPT et de se prendre pour un expert de son sujet. Sur Midjourney, il peut être de bon ton de suggérer avec quel type d'appareil photo on imagine que la photo demandée a pu être prise.

Concevoir les meilleurs prompts possibles pour interagir avec les IA est en train de devenir un élément capital de la prise en charge des algorithmes dans les entreprises. Selon plusieurs experts, ce type de métier, appelé d'ores et déjà "Prompt Engineer" pourrait être l'un des plus demandés dans les années, voire les mois, qui suivent.