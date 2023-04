Promue par une influenceuse transgenre, une bière Budweiser boycottée par les conservateurs américains

Une campagne publicitaire de bière Budweiser avec une influenceuse transgenre suscite l’indignation chez les conservateurs américains. Tout commence le 1er avril, quand la star de TikTok Dylan Mulvaney annonce sur Instagram sa collaboration avec la marque de bière américaine Budweiser, pour promouvoir l’une de ses bières légères, la Bud Light. Elle est déguisée en Audrey Hepburn, et tient une cannette à son effigie.

Mais la vidéo de l’influenceuse transgenre, suivie par 10,8 millions d’internautes sur TikTok, a provoqué un tollé parmi les plus fidèles électeurs (et consommateurs) conservateurs. Depuis, des packs de bières ont été détruits en masse dans certains magasins et le cours en bourse de Bud chute. Selon le New York Post, la semaine dernière, l’entreprise a perdu près de cinq milliards de dollars de capitalisation boursière.

Des packs entiers détruits

Sur les réseaux sociaux, des voix s’élèvent pour critiquer la démarche. Des insultes contre la marque fusent. Des internautes se filment en train de détruire des bières Budweiser, écrasés par une voiture, un tracteur, pour l’un d’entre eux avec un rouleau compresseur, et de les vider dans leur évier. Une vidéo TikTok montrant un homme jetant des cannettes de bières dans un magasin est devenue virale cette semaine. Mais il se serait trompé de marque.

L’une des attaques les plus virulentes est celle de Kid Rock, un musicien pro-Trump. Dans une vidéo publiée le 4 avril, celui qui est connu pour sa relation avec Pamela Anderson dans les années 2000, fusille des packs entiers de Bud Light avec une mitraillette. "Fuck Bud Light et fuck Anheuser-Busch" (le nom du brasseur, NDLR), dit-il fièrement à la fin de la vidéo.

Une bière appreciée par les conservateurs

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux , Brendan Whitworth, la PDG de Anheuser-Busch, a réagi : "Nous sommes dans un business qui vise à rassembler les gens autour d'une bière." Interrogée par la RTS, la chercheuse à l'université d'Oslo et historienne Audrey Millet rappelle que la Budweiser "une bière très peu chère, bue par un public de conservateur aux Etats-Unis, et fan des Simpsons". "Car c'est la bière copiée par le dessin animé les Simpson, donc je vais laisser imaginer Homer Simpson qui n'a pas été très sensible à Dylan et à la diversité", poursuit-elle.

Donald Trump Jr., le fils de l’ancien président américain, a pris la défense de Budweiser, rappelant que la marque avait l’habitude de faire des dons aux Républicains, au moins 465.000 dollars l’an dernier, selon Le Daily Beast . En début de semaine, Budweiser a de son côté décidé de lancer une nouvelle campagne publicitaire , totalement différente.