Propos antisémites de Mahmoud Abbas : l'UE condamne, la mairie de Paris lui retire une distinction

L'Union europénne (UE) a condamné jeudi dans un communiqué de récents propos de Mahmoud Abbas qui "alimentent l'antisémitisme". Fin août, le président palestinien a prononcé un discours à Ramallah, en Cisjordanie occupée, dans lequel il avait notamment affirmé qu'"Hitler n'a pas tué les Juifs parce qu'ils étaient Juifs". Hitler "a dit qu'il combattait les Juifs parce qu'ils étaient usuriers et liés à l'argent", a-t-il affirmé. Ces propos, selon l'UE, "banalisent la Shoah, alimentent ainsi l'antisémitisme et constituent une insulte aux millions de victimes de la Shoah et à leurs familles". "De telles distorsions historiques (...) ne peuvent que raviver les tensions dans la région sans servir aucun intérêt", ajoute le communiqué.

Vendredi, la maire de Paris Anne Hidalgo a pour sa part retiré à Mahmoud Abbas la médaille Grand Vermeil, la plus haute distinction de la capitale française, pour avoir "justifié l'extermination des juifs d'Europe", a-t-elle indiqué. "Les propos que vous avez tenus sont contraires à nos valeurs universelles et à la vérité historique de la Shoah, vous ne pouvez donc plus vous prévaloir de cette distinction", a annoncé la maire de Paris dans une lettre adressée au président Abbas jeudi et partagée sur X (Twitter) par Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France.

Pas une première

Mahmoud Abbas est accoutumé à ce genre de propos. En visite à Berlin en 2022, il avait comparé la politique israélienne envers les Palestiniens au génocide juif par l'Allemagne nazie. Le chef du gouvernement allemand Olaf Scholz s'était alors dit "dégoûté" par ces remarques "scandaleuses". La mission allemande à Ramallah a condamné jeudi les récents propos de M. Abbas dans un communiqué, affirmant que "l'histoire est claire : des millions de vies ont été effacées, on ne peut pas le relativiser. Nous nous battons pour défendre une mémoire digne et fidèle des victimes".

Le ministère des Affaires étrangères israélien qui avait posté mercredi une vidéo du discours de Mahmoud Abbas sur son compte X, a souligné qu'il s'agit du "même Mahmoud Abbas dont la thèse de doctorat est connue pour son négationnisme". L'ambassadeur d'Israël à l'ONU Gilad Erdan a de son côté appelé la communauté internationale à "condamner la haine dangereuse et les mensonges" du président palestinien.

"Tout en diffusant ce pur discours antisémite, il paie les terroristes palestiniens qui ont assassiné des Israéliens", a dénoncé Gilad Erdan. Israël accuse en effet l'Autorité palestinienne de verser des allocations à des Palestiniens emprisonnés pour avoir commis des attentats contre les Israéliens, ainsi qu'à leurs familles. Dani Dayan, le président du mémorial de la Shoah en Israël Yad Vashem, a aussi dénoncé "les stéréotypes antisémites" du discours de M. Abbas.