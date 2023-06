Protéger sans entraver l'innovation : les eurodéputés se penchent sur la régulation de l'IA

Réunis en session parlementaire à Strasbourg, les eurodéputés débattent ce mardi, avant de voter mercredi leur position sur la règlementation de l’Intelligence artificielle. Si certaines voix appellent à faire une pause sur leur développement afin de réguler son usage au niveau mondial, d’autres comme le ministre français du numérique, Jean Noel Barrot, s’inquiètent d’une règlementation européenne trop stricte. Au Parlement, on s’apprête en tout cas à durcir la proposition de la commission et des représentants des 27 Etats membres de l’UE.

La reconnaissance faciale dans l'espace public interdite ?

Le projet de régulation européen classe les intelligences artificielles selon leur niveau de risque pour nos droits fondamentaux, c'est-à-dire des plus dangereuses aux plus inoffensives. C’est le contenu des catégories à très haut risque que le Parlement veut modifier.

Dans son projet, la reconnaissance faciale dans l’espace public serait interdite, et ce sans exception – là ou la commission et les Etats estiment que la police devrait pouvoir y recourir, pour retrouver un enfant disparu ou bien traquer des terroristes. La proposition interdit aussi la collecte de données biométriques basée sur le genre, l’origine ou l’orientation politique.

Un accord à l'automne espéré

Les élus se positionnent enfin sur l’encadrement des nouvelles IA, dites générative, comme Chat GPT. Ces applications devront non seulement signaler qu’elles ne sont pas humaines mais leur concepteur devra s’identifier, et avoir entrainé son IA à respecter les droits d’auteur et à ne pas produire de contenus illicites. Un encadrement qui inquiète des entreprises de la Tech et certains hommes politiques. Ils redoutent que l’Europe, avec une règlementation trop sévère prenne du retard dans la course à l’innovation.

Une fois voté, le texte, au parlement fera l’objet de négociation avec les représentants des Etats. Les européens espèrent un accord à l’automne pour une entrée en vigueur de la loi en 2025 ou 2026, mais avec un accompagnement progressif pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec le marché européen avant cette date butoir.

L'Union européenne veut être la première au monde à se doter d'un cadre juridique complet pour limiter les dérives de l'intelligence artificielle (IA), tout en sécurisant l'innovation. Bruxelles a proposé il y a deux ans un projet de règlement ambitieux, mais son examen traîne en longueur, retardé ces derniers mois par les controverses sur les dangers des IA génératives capables de créer des textes ou des images.