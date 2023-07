Publicis condamné à verser 500.000 euros pour discrimination liée à la grossesse

La décision est rarissime, confirme Xavier Sauvignet, l'avocat de cette ancienne salariée de Publicis, qui n'a pas souhaité s'exprimer davantage. Dans un arrêt rendu le 28 juin, la Cour d'appel de Versailles estime que le licenciement de cette cadre fait bien suite à une discrimination en raison de son sexe et de ses grossesses successives. Le groupe, l'un des leaders mondiaux de la communication et de la publicité, est condamné à lui verser un demi-million d'euros d'indemnités.

Cette salariée aura passé près de trente ans chez Publicis. Engagée en 1992, elle a gravi les échelons jusqu'à devenir directrice conseil. Sa situation au travail a commencé à se dégrader lorsqu'elle est tombée enceinte pour la deuxième fois, à l'âge de 46 ans. À son retour de congé maternité, on lui retire sa mission concernant Renault, un client très important. Deux ans plus tard, alors qu'elle s'apprête à partir pour sa troisième grossesse, elle perd cette fois la gestion du compte Nissan.

Une salariée écartée dont la santé se dégrade

"L'employeur n'apporte pas d'explications suffisantes pour justifier que la salariée ait été écartée", conclut la Cour d'appel de Versailles. La discrimination se voit aussi sur sa fiche de paie. La salariée n'a pas été payée à 100% durant les deux premiers mois de son arrêt pour sa dernière grossesse et n'a pas bénéficié du rattrapage salarial prévu par la loi après un congé maternité.

La justice reproche aussi à Publicis de ne pas avoir tenu compte des alertes lancées sur sa surcharge de travail. En 2016, alors qu'elle a des problèmes de santé, elle écrit à son supérieur qu'elle "craint la rentrée", qu'elle ne tiendra "pas longtemps" si cela recommence "au rythme habituel". Un an plus tard, elle est arrêtée et ne reprendra pas le travail. Elle souffre d'un "syndrome dépressif majeur" selon son psychiatre. À 57 ans, elle est virée pour inaptitude professionnelle. La justice considère que son inaptitude est liée à "la dégradation de ses conditions de travail, imputable à l'employeur" et conclut à la nullité du licenciement.