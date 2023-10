Punaises de lit : les réponses d'un expert aux dix questions les plus fréquemment posées sur Google

C'est la petite bête qui monte sous les draps et dans les médias. Ces dernières semaines, les punaises de lit font la Une des journaux après avoir été vues, d'après plusieurs témoignages, dans des cinémas ou des trains. Sur Twitter (désormais "X"), le terme punaise(s) de lit apparaît pas moins de 268.000 fois ces quinze derniers jours, selon l'outil de comptage de la plateforme spécialisée Visibrain .

Au-delà de cet effet loupe du moment, il y a bien une multiplication du nombre de punaises de lit en France. "Le nombre d'infestations de punaises de lit double tous les cinq ans", indique Nicolas Roux de Bézieux, cofondateur de la plateforme Badbugs, spécialisée dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels face à leurs problématiques de nuisibles. "Et 11% des Français y ont été confrontés durant les cinq dernières années", rapporte l'expert, en citant des études d'Ipsos et de l'Anses .

Résultat : les Français s'interrogent de plus en plus sur ces nuisibles et la façon de s'en débarrasser. On a regardé quelles sont les principales questions liées au terme "punaises de lit" recherchées dans Google et on a demandé à Nicolas Roux de Bézieux d'y répondre.

Comment arrivent les punaises de lit ?

Nicolas Roux de Bézieux : Il y a différentes causes d'infestation, les plus courantes, ce sont les voyages. Par exemple, vous séjournez dans un hôtel ou un Airbnb qui malheureusement est touché, une ou deux punaises se glissent dans votre valise et vous les ramenez chez vous. La deuxième cause d'infestation, ce sont les proches et les voisins touchés : vous avez un ami qui en a chez lui, il vient chez vous et il en ramène une ou deux. Ou à l'inverse, vous allez chez lui et vous en ramenez une ou deux au passage. Ensuite, il y a les déménagements, soit parce que vous emménagez dans un appartement où il y en a déjà, soit parce que le camion de déménagement est infesté. Et puis, il y a les achats d'occasion et la récupération. Mais en tout cas, les punaises de lit n'ont absolument rien à voir avec l'hygiène.

Où se trouve le nid des punaises de lit ?

Il y a souvent plusieurs nids. La plupart du temps, elles sont assez fainéantes donc elles se mettent à proximité du garde manger, c'est-à-dire nous. Elles ont un repas qui est assez long, entre trois et dix minutes une fois qu'elles commencent à nous piquer donc elles ont besoin qu'on ne bouge pas. C'est pour cela que ce sont des insectes qui piquent la nuit. Donc, la plupart du temps, elles sont à proximité du lit, dans la structure du sommier, dans les plaintes à côté du lit, dans les tables de chevet, derrière un tableau qui est accroché au-dessus du lit ou à proximité du canapé, par exemple.

Quelle odeur fait fuir les punaises de lit ?

Malheureusement, il n'y a pas de répulsif extrêmement efficace contre les punaises de lit. Éventuellement, il y a des produits à base d'huiles essentielles que vous pouvez pulvériser sur votre valise quand vous partez dans un hôtel ou quand vous prenez le train mais ce n'est pas efficace à 100 % et surtout, si les punaises de lit sont chez vous, malheureusement, vous ne pouvez pas les faire fuir avec. Même si vous vaporisez tout votre sommier d'une odeur qu'elles n'aiment pas, il y a quand même un moment où elles vont avoir faim et elles viendront vous piquer.

Comment se débarrasser des punaises de lit ?

C'est un protocole qui peut être assez long. En moyenne, les Français mettent deux mois et demi pour se débarrasser des punaises de lit et dépensent entre 900 et 1200 euros. Ce sont des sommes et une durée extrêmement importantes parce que très souvent, les gens paniquent. Il faut rassurer tout le monde : une infestation de punaises de lit, c'est pénible, mais on peut s'en sortir. La première chose : on respire un grand coup. Ensuite, on évite absolument de jeter des meubles, ça ne sert à rien et ça risque d'en propager ailleurs dans l'appartement et dans votre cage d'escalier, donc vous risquez de contaminer vos voisins. La plupart du temps, il faut faire appel à un professionnel, sauf si c'est vraiment le tout début d'une infestation où vous pouvez essayer de traiter tout seul, avec de la vapeur et de l'aspiration. Au-delà, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, il faut rapidement faire intervenir un professionnel, avec un grand panel de méthodes, allant du traitement insecticide, jusqu'à des traitements thermiques, qui utilisent uniquement la vapeur ou la cryogénisation pour éliminer les punaises de lit.

Quelle est la saison des punaises de lit ?

Il n'y a pas de saison à proprement parler. Chez nous, elles vivent aussi bien en hiver qu'en été. Simplement, on a une saison sur les interventions parce que la première cause d'infestation sont les voyages donc, l'été, les gens les ramènent de vacances et le temps qu'ils réalisent qu'ils ont des punaises de lit, ils demandent aux professionnels d'intervenir sur septembre-octobre.

Comment dormir dans un lit avec des punaises de lit ?

C'est extrêmement désagréable mais malheureusement, dans le cadre des traitements, c'est souvent indispensable. Si vous venez de réaliser que vous avez des punaises de lit, le très mauvais réflexe est de dormir dans le salon parce qu'en faisant ça, ça pousse les punaises de lit à migrer aussi vers le salon. Ensuite, quand il y a des traitements insecticides, naturels ou non, c'est important que vous continuez à dormir dans le lit parce que vous servez de fromage sur la tapette à souris. L'idée c'est que vous dormiez chez vous pour que les punaises sortent, marchent dans l'insecticide et finissent par mourir. Je sais que c'est très dur, mais il faut essayer de continuer à dormir chez soi.

Vous pouvez essayer de vous couvrir mais en règle générale, les punaises de lit préfèrent piquer les zones découvertes. Or, la seule zone qu'on va garder découverte est le visage donc vous risquez de vous retrouver avec des piqûres sur le visage, ce qui est encore plus désagréable.

Aussi, certaines personnes, pour ralentir un peu le procédé, dorment avec la lumière allumée parce que les punaises n'aiment pas la lumière donc elles sortent un peu moins. Mais c'est une méthode qui ne va marcher que quelques jours. Au bout d'un moment, quand elles ont faim, elles sortent.

Quel est l'ennemi des punaises de lit ?

En terme de prédateurs, il n'y a malheureusement pas grand chose ou en tout cas pas grand chose qui se développe aussi vite que la punaise de lit et ce ne sont pas forcément des bestioles avec lesquelles on a envie de vivre : les araignées et la scutigère véloce, qui est une espèce de mille pattes qui mange les punaises. Donc le principal prédateur de la punaise de lit, c'est nous, c'est l'homme.

Est-ce que les punaises de lit partent au lavage ?

Oui, car les punaises de lit survivent très mal au très chaud et au très froid. Donc dans le cadre du traitement, il faut laver son linge à plus de 60 degrés ou le passer assez longuement au sèche linge. Vous pouvez aussi le mettre au congélateur pendant deux à cinq jours en fonction de la taille du sac. Ça va permettre aussi de tuer les punaises de lit.

Pourquoi il ne faut pas écraser les punaises de lit ?

Vous pouvez les écraser, il n'y a pas de souci. C'est un conseil qu'on donne souvent pour les cafards parce que ça peut amener à la prolifération des œufs mais pour les punaises de lit, vous pouvez y aller, je vous y encourage même fortement !

Est-ce qu'il existe une recette de grand-mère ?

Malheureusement non. Les recettes de grand-mère ne marchent pas contre les punaises de lit. Dans les "remèdes naturels" qu'on voit souvent, il y a la terre de diatomée. C'est un produit qui a une efficacité relative contre les punaises de lit, ça peut permettre d'en tuer quelques-unes et c'est d'ailleurs utilisé par certains professionnels en complément d'autres méthodes naturelles. Mais on ne se débarrasse pas de punaises de lit simplement avec de la terre de diatomée, sauf cas exceptionnel. Surtout, c'est dangereux. C'est de la silice, des micro cristaux qui font des micro-coupures aux punaises de lit. Malheureusement, c'est un produit qui, quand il rentre dans les voies respiratoires des humains, fait là aussi des micro-lésions donc il y a des risques de fibrose pulmonaire notamment. Donc la terre de diatomée, ça doit s'utiliser avec des précautions.