Qatargate : cinq questions pour comprendre le scandale de corruption au sein du Parlement européen

Le Parlement européen dans la tourmente. La socialiste Eva Kaili, l’une des 14 vice-présidents de l’institution, a été interpellée et écrouée dimanche pour des soupçons de corruption en lien avec le Qatar. D’autres figures européennes, dont le président d’une association de défense des droits de l’Homme, sont soupçonnées d'avoir été corrompues par le régime autocratique. Le Parlement européen doit se réunir en séance plénière ce lundi pour évoquer l'affaire.

Qui sont les personnes placées en détention ?

En tout, quatre personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire dimanche, dans le cadre d’une enquête pour soupçons de corruption avec le Qatar, menée par la police belge. La plus connue est l’une des 14 vice-présidentes du Parlement, la Grecque Eva Kaili, 44 ans, membre de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D). Elle faisait partie de la délégation visant à développer les relations de l'Union européenne avec la péninsule arabe. Selon une source proche de l'enquête à franceinfo, Eva Kaili a été prise en flagrant délit, avec en sa possession une importante somme d'argent.

Publicité

Son compagnon, l’Italien Francesco Giorgi, ex-assistant parlementaire du groupe S&D, qui se présente sur Twitter comme "conseiller des questions de droits humains et des affaires étrangères au Parlement européen", a aussi été inculpé et écroué.

La troisième personne placée en détention est, selon la presse belge, l'ancien eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri (qui a siégé de 2004 à 2019). Il était à la tête de l'ONG Fight Impunity de défense pour les droits humains et intervenait régulièrement lors d’échanges publics sur ces sujets.

Enfin, le dirigeant syndical italien Luca Visentini, 53 ans, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI) a lui aussi été interpellé et placé en détention.

De quoi sont-ils soupçonnés ?

Les quatre suspects arrêtés ont été inculpés pour "appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption". La police belge essaie de savoir s'ils ont bénéficié de cadeaux ou de sommes d'argent de la part du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, a expliqué le parquet dans un communiqué de presse.

L'opération de police a donné lieu à seize perquisitions au total dans diverses communes de Bruxelles. Au cours de l'opération, la police a mis la main sur "environ 600.000 euros en liquide", ainsi que "du matériel informatique et des téléphones portables" dont les contenus seront analysés.

Quelle était leur position publique sur le Qatar ?

Dans le cadre ses engagements européens, Eva Kaili, s'était rendue au Qatar peu avant le début du Mondial de football, décrié pour le non-respect des droits des travailleurs lors de la construction des infrastructures. En présence du ministre qatari du Travail, elle avait avait félicité l'émirat pour les réformes entreprises dans ce secteur, et salué son engagement à poursuivre cet effort, comme on peut le voir dans un tweet posté par l'ambassadeur de l'UE à Doha Cristian Tudor.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Quelques jour plus tard elle avait déclaré à la tribune du Parlement européen : "Aujourd’hui, la Coupe du monde au Qatar est une preuve concrète de la façon dont la diplomatie sportive peut réussir la transformation d’un pays (…). Le Qatar est un précurseur en matière de droits du travail."

Parmi les interpellés, le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale Luca Visentini, était moins élogieux. Il évoquait encore la semaine dernière auprès de l'AFP la situation des travailleurs au Qatar. Il appelait en particulier à "continuer de faire pression sur les autorités et les employeurs" pour de meilleures rémunérations et davantage de mobilité dans le travail. Il reconnaissait toutefois que "la Coupe du monde a sans aucun doute été une opportunité pour accélérer le changement" et que "ces réformes peuvent être un bon exemple pour d'autres pays accueillant de grands événements sportifs". Il a aussi salué l'ouverture "assez révolutionnaire" d'un bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) dans le pays.

Quant à l’ancien eurodéputé Pier-Antonio Panzeri, l e Monde rapporte qu’en avril 2019, il déclarait à Doha, lors d’une conférence sur l’impunité, que le Qatar pouvait désormais être considéré comme "une référence en matière de droits humains".

Par ailleurs, certains membres du Parlement s’étaient étonnés du vote des députés S&D, le groupe d'Eva Kaili, concernant le Qatar, fin novembre. A l'exception des élus français, ils se sont en effet opposés à ce que le Parlement discute d’une résolution proposée par l’eurodéputée Manon Aubry , condamnant notamment "la mort de milliers de travailleurs migrants" au Qatar.

Des mesures ont-elles d'ores et déjà été prises ?

L’Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent a annoncé qu’elle en avait gelé tous les avoirs d'Eva Kaili. Cela concerne ses comptes bancaires, ses coffres, ses sociétés. Ses parents sont également touchés par ces sanctions. Sur le plan politique, Eva Kaili est écartée du parti socialiste grec Pasok-Kinal.

Par ailleurs, une première sanction a été prise au niveau du Parlement européen. Eva Kaili s'est vu retirer toutes les tâches qui lui étaient déléguées par la présidente, dont celle de la représenter dans la région Moyen-Orient.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une réunion de la conférence des présidents de groupe se tiendra mardi, "où nous discuterons (et j’espère déclencherons !) l’article 21 du règlement qui permet de démettre de ses fonctions de vice-présidente du parlement Eva Kaili", a expliqué Manon Aubry sur Twitter . Les eurodéputés Verts et socio-démocrates s'opposeront par ailleurs au démarrage de négociations sur une libéralisation des visas pour les Qataris dans l'UE.

Comment ont réagi les principaux responsables européens ?

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a jugé ces allégations "extrêmement préoccupantes". "C'est une question de confiance dans les personnes au cœur de nos institutions. Cette confiance suppose des standards élevés d'indépendance et d'intégrité", a-t-elle déclaré, rappelant qu'elle avait proposé la création d'"une autorité indépendante" sur les questions d'éthique dans les institutions de l'UE. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a lui aussi qualifié ces soupçons de "très préoccupants". Cette affaire est "honteuse et intolérable" et elle porte atteinte de manière "très grave" à la réputation du Parlement, a quant à lui réagi le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni.

Roberta Metsola, la présidente du Parlement, a simplement déclaré sur Twitter que l'institution "se dresse contre la corruption". "On ne peut pas s'exprimer sur une enquête en cours, mais nous avons coopéré avec les autorités et nous continuerons de le faire ", a-t-elle ajouté.

Raphaël Glucksmann, eurodéputé du groupe S&D, président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, a réagi au micro de France Inter : "Il faut impérativement que toute la lumière soit faite, remonter tous les fils de ce scandale, démanteler tous les réseaux de corruption mis œuvre par le Qatar, et pas seulement par le Qatar".