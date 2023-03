Des journalistes enquêtent sur les féminicides politiques et identifient 300 cas dans le monde depuis 2010

"Ils voulaient nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines". Ce proverbe, très repris par les collectifs féministes en Amérique Latine, a porté le travail du collectif de journalistes Youpress, "Femmes à abattre" sur les "féminicides politiques". Durant trois ans, elles sont une dizaine (presque exclusivement des femmes) à avoir enquêté sur ce meurtre particulier, encore peu défini. "Ce sont des assassinats politiques genrés", c'est-à-dire "des femmes tuées pour leur combat mais aussi pour leur genre", où les deux aspects ne peuvent pas "être décorrélés" explique Sophie Boutboul, l'une des journalistes du projet.

Près de 300 cas identifiés partout dans le monde

Un cas avait été particulièrement médiatisé il y a cinq ans : l'assassinat de Marielle Franco , militante brésilienne pour les droits des femmes, des personnes LGBTQI+ et des afro-descendants, tuée le 14 mars 2018, alors qu'elle était conseillère municipale de Rio de Janeiro. Elle "portait dans son travail, dans ses discours et dans son corps le fait d'être une femme (...) noire, socialiste, venant d'une favela", explique sa compagne Monica Benicio, dans la newsletter du projet "Femmes à abattre". "Ils n'ont pas choisi de tuer un homme blanc conseiller municipal socialiste, ils ont choisi le corps d'une femme noire de gauche". À ce jour, l'affaire n'a toujours pas été élucidée.

Des crimes comme celui-ci, le collectif Youpress en a identifié "près de 300", entre 2010 et 2022, autour desquels il y avait "un faisceau d'indices suffisant " pour parler d' "assassinat politique genré", explique Sophie Boutboul. Ces meurtres ont été rassemblés dans une base de données, construite avec des ONG et des chercheurs, qui y auront prochainement accès.

Souvent, ces femmes sont "engagées dans la défense des droits humains, des droits des femmes, des personnes LGBTQI+, contre la corruption ou pour la défense des droits environnementaux, de la terre", poursuit la journaliste. Ces crimes ont été identifiés partout dans le monde : au Kenya, en Colombie, en Angleterre, en Afghanistan, en Belgique. Au moins un cas aurait été identifié en France, selon le collectif.

Une enquête en six volets publiée dans Mediapart

Les journalistes ne sont donc rendues en reportage dans ces différents pays, et ont rencontré "des avocates, des chercheuses, des proches de victimes, des survivantes", pour faire la lumière sur ce phénomène.

Parmi les indices qui permettent d'identifier un crime genré, des menaces avant la mort, des "violences sexuelles post ou ante mortem" ou encore un "acharnement particulier" propre aux féminicides, indique Sophie Boutboul. Le collectif revient par exemple sur l'assassinat Dilma Ferreira Silva, une autre militante écologiste brésilienne, dont les bourreaux ont "tranché le cou". "Un avis de silence", commente l'une de ses anciennes camarades militantes.

Si l'expression "féminicide politique" est encore confidentielle, celui de "féminicide" (meurtre d'une femme car elle est une femme) est aujourd'hui de plus en plus utilisé, notamment dans des textes de loi en Amérique Latine. L'objectif du projet était donc de "visibiliser" ce terme, mais aussi "les héritières de ces femmes". Les camarades de lutte qui ont vu leur amies tuées, et qui continuent de porter leur combat pour la justice, alors qu'elles sont elles-mêmes menacées", conclut Sophie Boutboul.

Leur travail sera publié à partir de la semaine prochaine dans Mediapart, sous la forme d'une enquête en six volets. Il le sera également sur le site d'information et d'investigation belge apache (en néerlandais) et dans la revue française "La déferlante", accompagné d'interviews de chercheuses et militantes. "Femmes à abbatre" a également lancé une newsletter et une cagnotte "helloasso", pour financer éventuellement la poursuite de cette première enquête.