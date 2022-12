Qu'est-ce qu'une "bombe cyclonique", ce phénomène météo qui paralyse les États-Unis ?

Des milliers de vols retardés ou annulés à l'approche de Noël, des températures glaciales et de fortes chutes de neige : les premiers effets d'une tempête comme on n'en voit "qu'une fois par génération" se faisaient ressentir jeudi dans une grande partie des États-Unis.

Lorsque la tempête se déplacera au-dessus des Grands Lacs, un phénomène météorologique connu sous le nom de "bombe cyclonique" devrait se développer en raison de "l'approfondissement abrupt de ce système de basse pression", a déclaré le National Weather Service (NWS). La tempête pourrait provoquer des chutes de neige de 12 millimètres par heure et des vents de plus de 80 km/h dans le nord du Midwest et l'intérieur du Nord-est, a indiqué le service météorologique.

La rencontre de l'air polaire avec une masse d'air plus chaud

Une "bombe cyclonique", appelée aussi "cyclogenèse explosive", n’a rien à voir avec un ouragan ou un typhon. Il s’agit plutôt d’une tempête qui s’intensifie très rapidement : la pression centrale du système dépressionnaire chute d'au moins 24 hectopascals en 24 heures, selon le site Weather . Le seuil est ici très largement dépassé. D’après un spécialiste interrogé par Ouest-France , dans le phénomène météorologique qui concerne les États-Unis, la pression "va passer de 1013 hectopascals (hPa) à 978 hPa en seulement 24 heures, donc globalement, ça fait 35 à 40 hectopascals en un jour".

Une "bombe cyclonique" peut "se produire lorsqu'une masse d'air froid entre en collision avec une masse d'air chaud, comme l'air au-dessus des eaux océaniques chaudes", ce qui provoque une chute de pression, explique l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique. Comme le note NBC , les "bombes cycloniques" surviennent aux latitudes moyennes, contrairement aux ouragans, où les fronts d'air chaud et froid peuvent entrer en collision. "Elles se forment entre la fin de l'automne et le début du printemps, lorsque l'air tropical chaud se heurte à l'air glacial de l'Arctique", écrit le média américain.

Quelles conséquences ?

Une large partie des États-Unis grelotte, avec des températures inférieures à -20°C, voire -30°C dans la région des Grancs Lacs et dans celle des grandes plaines. Sous l'effet de ce souffle polaire, la température ressentie pourrait atteindre par endroit -55°C. Autrement dit, un froid qui peut provoquer sur la peau des engelures en quelques minutes seulement, et s'avérer particulièrement dangereux en cas d'exposition prolongée.

Des records de température ont été battus : -38°C dans le Minnesota, mais aussi dans le sud du pays, habitué à des températures relativement douces en hiver ( -13°C à Dallas ou - 8°C à Houston).

Le front glacial aux Etats-Unis doit se renforcer d'ici vendredi et perdurer durant le week-end de Noël. Sa puissance a fait dire à l'agence du NWS à Buffalo, dans l'Etat de New York, qu'il s'agissait "d'une tempête ne survenant qu'une fois par génération". "S'il vous plait, prenez cette tempête au sérieux", a exhorté jeudi le président Joe Biden, avant un week-end de Noël au cours duquel des millions d'Américains devraient déferler sur les routes. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence, comme New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord.

Des milliers de vols retardés

Le site Accuweather a recensé plusieurs tempêtes comme celle qui touche les États-Unis : l’ouragan Charley en 2004 et l’ouragan Wilma en 2005, le blizzard de janvier 2015, la tempête de la mer de Béring de décembre 2015, la tempête Dennis qui a touché le Royaume-Uni le 14 février 2020, et les tempêtes qui ont frappé le nord-est et l’ouest des États-Unis fin octobre 2021. Plus de 5.500 vols avaient été annulés jeudi et 24.000 retardés, selon le site de suivi de vols FlightAware.

Le froid a poussé certaines personnes à se lancer dans le "boiling water challenge", ou défi de l'eau bouillante : elles publient des vidéos dans lesquelles elles lancent de l'eau très chaude en l'air pour la voir se cristalliser immédiatement.