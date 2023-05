Qu'est-ce que inclusiv.tv, la plateforme de vidéos lancée par Najat Vallaud-Belkacem ?

"Tout est une question de regard." Voici le slogan de la plateforme de streaming, "Inclusiv.tv" , lancée ce mardi par l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem et deux associés, Maxime Ruszniewski, co-fondateur de la start-up "Remixt", et Antoine Robin, co-fondateur de "Bien Média".

Cette nouvelle offre de vidéo en ligne par abonnement (SVOD) est consacrée aux sujets de diversité et d'inclusion. Elle est "une fenêtre sur ce qui ne nous ressemble pas", est-il écrit sur le site. "C'est fait pour inspirer ceux qui se sentent différents et ceux qui voudraient accueillir mieux cette différence", ajoute Najat Vallaud-Belkacem dans une vidéo sur Facebook .

Publicité

Cinq thématiques

Les vidéos sont réparties selon cinq thématiques : "Unique en mon genre", "Apparences", "Déracinés", "Pas là où on m'attend" et "Ensemble". "Les interviews, films, reportages et séries documentaires dessinent un chemin vers l’égalité femmes-hommes, une meilleure prise en compte des handicaps visibles et invisibles, la fin des stéréotypes réducteurs sur les origines, l’âge ou encore les orientations sexuelles", indique le site.

On trouve par exemple un documentaire sur l'homoparentalité en Suisse, un autre sur les skippeuses de la Route du Rhum ou encore un court-métrage sur la grossophobie.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un catalogue de reportages, court-métrages et documentaires

La plateforme dispose d'un catalogue de 50 heures de reportages, court-métrages ou documentaires dont le point commun est d'apprendre "à surmonter le sexisme, le racisme, l'homophobie ou encore les préjugés liés aux handicaps ou aux apparences", selon le communiqué de presse. Elle propose également une série de grands entretiens animés par Najat Vallaud-Belkacem.

Le catalogue sera alimenté chaque semaine par deux nouveautés, précise l'ancienne ministre des Droits des Femmes puis de l'Éducation Nationale, aujourd'hui à la tête de la branche française de l'ONG "ONE", qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde.

Aussi à destination des entreprises

Cette plateforme s'adresse aux particuliers mais aussi aux entreprises qui souhaitent sensibiliser leurs salariés sur les différentes thématiques proposées. Elle est destinée à "aider les entreprises qui souhaitent acculturer leurs clients, leurs collaborateurs, ou leurs partenaires à leurs engagements sociétaux".

Les trois associés proposent également aux entreprises de leur créer des contenus "sur mesure", de "haute qualité, créatifs et originaux, adaptés à votre entreprise et à vos objectifs".

La plateforme est disponible sur tous supports mobiles pour 5,99 euros par mois et 59,99 euros pour 12 mois. Interrogée par l'AFP sur le prix d'abonnement, proche de celui proposé par les géants américains du streaming, Najat Vallaud-Belkacem répond que "ce n'est pas du tout le même geste que celui de s'abonner à Netflix, c'est un geste engagé". La plateforme table sur un objectif de 1000 nouveaux abonnés par mois.