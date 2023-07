Qu'est-ce que l'anthropocène, cette possible "époque géologique de l'humain" ?

C'est un débat presque aussi brûlant que les canicules à venir qui agite le monde des spécialistes de notre planète : sommes-nous, oui ou non, dans une nouvelle époque géologique provoquée par l'activité humaine, "l'Anthropocène", ou dans un simple "événement géologique" de moindre importance ? Ce mardi, un groupe de travail nommé par la Commission internationale de stratigraphie (ICS) doit rendre ses conclusions sur le site de référence de l'Anthropocène, autrement dit celui qui incarnera le mieux cette "époque de l'humain".

Au bout de la chaîne de 4,6 milliards d'années d'histoire terrestre

Officiellement, d'un point de vue géologique, nous sommes depuis 12.000 ans dans l'époque Holocène, elle-même située dans la période Quaternaire, elle-même division de l'ère Cénozoïque, elle-même une toute petite partie de l'éon Phanérozoïque (entamée il y a à peine 541 millions d'années, une broutille sur les 4,6 milliards d'années de la Terre). Mais depuis la fin du XXe siècle, des scientifiques estiment que nous sommes entrés dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, autrement dit que notre impact sur l'environnement est tel, depuis plusieurs décennies, qu'elle sera inscrite et visible, dans quelques centaines de milliers d'années, dans les roches et les sédiments de notre planète. Une strate, bien présente, parmi tant d'autres.

Le groupe de chercheurs chargés de déterminer le site de référence de cette Anthropocène estime que oui, les humains ont bel et bien provoqué l'entrée de la Terre dans une nouvelle époque, marquant la fin de l'Holocène (qui avait débuté suite à la fin de l'époque glaciaire du Pléistocène, de 2,58 millions d'années à 11.700 ans avant notre présent). Mais il faut encore convaincre l'ICS, et au-dessus, l'Union internationale des sciences géologiques (IUGS), particulièrement tatillons sur toute modification de la Charte chronostratigraphique internationale.

Les scientifiques "pro-Anthropocène" ont des arguments : selon eux, les traces de l'activité humaine (des microplastiques aux polluants chimiques éternels, en passant par l'émission massive de gaz à effet de serre) sont désormais tellement omniprésentes qu'elles ont rompu les équilibres naturels du globe. Et non seulement notre espèce a profondément bousculé la face du monde (un exploit dont on ne devrait pas vraiment se vanter), mais elle est aussi parfaitement consciente de ce qu'elle a fait, une autre grande première.

Pourquoi cette bataille de noms est-elle importante ?

Pour Jan Zalasiewicz, président du groupe de travail, il est urgent de reconnaître l'Anthropocène. Car sinon, on donnerait l'impression que les conditions de l'Holocène, celles-là même qui nous ont permis de nous épanouir sur Terre, sont toujours là. Or, "il est clair que ce n'est plus le cas", estime-t-il dans une déclaration à l'AFP. "La science consiste à établir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et l'Anthropocène est bien réel."

Car d'autres géologues, s'ils reconnaissent qu'il y a bien eu une "rupture" au siècle dernier, estiment toutefois que tous les critères ne sont pas remplis pour carrément parler d'une "nouvelle époque". Phil Gibbard, secrétaire de l'ICS, préfère le terme "d'événement géologique". "Les conditions qui ont provoqué les glaciations n'ont pas changé, on peut donc s'attendre à ce que l'Holocène ne soit qu'un autre interglaciaire." Bref, que l'Holocène s'achèvera avec l'entrée dans une nouvelle période glaciaire, similaire à celle qui l'a précédée, l'Homme n'ayant été qu'un hoquet dans la longue histoire de la planète.

En 2002, Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, était le premier à proposer d'acter la fin de l'Holocène et le début de l'Anthropocène. Pour lui, l'enjeu était quasi vital : il permettrait de focaliser l'humanité sur les défis futurs, de lui faire prendre conscience de la gravité de la situation, et de "changer de paradigme dans la pensée scientifique".