Qu'est-ce que l'"apartheid sexuel" que des avocats iraniens veulent intégrer aux conventions internationales ?

Exclure l'Iran des JO de Paris : telle est la demande formulée par un collectif composé notamment de l'ancien champion du monde de boxe Mahyar Monshipour et de la Prix Nobel de la paix iranienne Shirin Ebadi. Une demande formalisée mercredi auprès du Comité international olympique pour violation du principe de non-discrimination dans le sport. La charte olympique affirme en effet que "la pratique du sport est un droit de l'Homme" et qu'il ne doit y avoir de "discrimination d'aucune sorte", ni race, ni religion, ni genre.

Si l'exclusion des JO est l'un des leviers que tente de soulever la communauté internationale, des collectifs d'avocats et d'ONG tentent également de faire reconnaître l'existence d'un "apartheid sexuel" en Iran et dans d'autres pays. Pour eux, en faisant entrer cette notion dans le droit international, on pourrait obtenir des résultats similaires à ceux de la lutte contre l'apartheid racial dans les années 70.

Publicité

Un parallèle avec l'apartheid sud-africain

Pour comprendre, il faut faire un pas en arrière. 1992 JO de Barcelone. L'olympisme renoue avec l'universalisme. Avec la fin de l'apartheid, après 30 ans d'exclusion, l'Afrique du Sud est réintégrée parmi les nations. Une humanité réunie ou presque, car lors de la cérémonie d'ouverture, Téhéran refuse que ce soit une femme qui porte la pancarte "Iran" précédant sa délégation.

Pour Annie Sugier, présidente de la ligue internationale des droits des femmes, le parallèle entre l'Afrique-du-Sud et l'Iran s'impose : il y a dans les deux cas "un système institutionnalisé qui se fonde sur une séparation et une inégalité", la définition de l'apartheid.

Ici, c'est donc un apartheid sexuel, un constat évident pour Annie Sugier depuis la révolution islamique en 1979. "L'obligation du port du tchador établit la séparation des hommes et des femmes dans l'espace public, en plus d'un statut de second rang."

Un outil qui a prouvé sa grande efficacité

Pourquoi introduire ce nouveau terme ? Parce qu'il a été efficace dans le cas de l'Afrique du Sud. L'adoption par les Nations unies en 1973 de la convention sur l’élimination et la répression de l'apartheid a été un levier essentiel sur le pays. "Cet outil permet de considérer cet État comme un paria. Et les autres États ont interdiction de toute complicité avec ce système : la simple collaboration avec l'Afrique du Sud, par une compétition internationale notamment, était interdite !"

Un outil puissant qui pourrait être utilise aujourd'hui contre l'Iran ou l'Afghanistan si la notion d'apartheid sexuel était ajouté à l'apartheid racial dans ces conventions.