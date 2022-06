Qu'est-ce que "l'égaconditionnalité", concept promu pour atteindre l'égalité femmes-hommes ?

"Pas d'argent public, sans égalité !" Tel est le slogan en tête du plaidoyer publié par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) ce mardi 7 juin. Dans ce texte, l'institution rattachée à Matignon appelle le gouvernement et les candidats aux législatives à "s'emparer de la question budgétaire pour donner une assise réelle à la poursuite de la grande cause du quinquennat" celle de l'égalité entre les genres. Pour cela, plusieurs mesures sont proposées, dont la mise en place de l'égaconditionnalité. Interrogée sur France Inter, Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du HCE, explique ce nouveau concept.

"Cela parait un terme un peu barbare, mais c'est une idée très simple : il ne faut pas donner un euro d'argent public (…) sans contrepartie d'égalité hommes-femmes", explique Sylvie Pierre-Brossolette. En échange de fonds publics, les entreprises et institutions devraient "au minimum se mettre en règle avec la loi et au mieux faire progresser la cause ", poursuit-elle, citant par exemple le versement "de meilleurs salaires, de meilleurs promotions" ou la mise en place de mesures "de lutte contre le harcèlement sexuel". Dans une tribune publiée dans les Echos , elle rappelle qu' "en moyenne, 9% d'inégalités de revenu subsistent à fonction et compétence égales" entre les hommes et les femmes et ajoute "cela fait beaucoup de délits impunis".

Une mesure à zéro euro, inspirée de la lutte contre le changement climatique

Ce mécanisme d' "égaconditionnalité" est jugé particulièrement efficace, car il "permet sans dépenser un centime, de faire avancer la cause", explique encore Sylvie Pierre-Brossolette. Le HCE le promouvait déjà en 2014, dans un rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes remis à Marisol Touraine, alors ministre des Droits des femmes.

Il s'inspire directement de "l'écoconditionnalité", confirme Madame Brossolette à France Inter, le fait de conditionner le versement d'aides publiques à des mesures en faveur du climat. "Les 460 milliards du plan de relance ont bien été conditionnés à des mesures en faveur de l'écologie", argumente-t-elle dans les Echos.

Une première expérimentation est déjà menée au sein du CNC, où "les subventions ne sont accordées que sous condition, la muse en place de mesures contre le harcèlement sexuel".

L'égalité femmes-hommes, absente de la campagne

Pourquoi une telle proposition ? Pourquoi faudrait-il la faire maintenant ? Car "les milliards pleuvent comme jamais", mais "n'atterrissent pas" chez les femmes, déplore la présidente du HCE. La crise du Covid-19 en a été un bon exemple, souligne le Haut Conseil : les femmes ont été "en première ligne" mais "semblent avoir été oubliées" dans le plan de relance du gouvernement. Selon une étude de la Fondation des femmes citée par le HCE, "sur les 35 milliards d'euros du plan de relance fléchés pour des aides sectorielles, seulement 7 milliards ont été dédiés à des emplois majoritairement occupés par des femmes".

"Il y a quelque chose qui ne va pas au royaume des promesses électorales", ajoute encore Sylvie Pierre-Brossolette, regrettant l'absence totale de propositions "pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes".

Elle propose par ailleurs des incitations financières à de meilleures pratiques et surtout "un budget sensible au genre", comme cela existe déjà "au Québec, en Belgique, à Lyon ou à Strasbourg". Il s'agit "d'étudier l'impact de chaque ligne budgétaire, voire si ça favorise les hommes ou les femmes, ou si c'est à leur détriment". Elle donne en exemple le quotient familial "qui désavantage les femmes, qui ont malheureusement les revenus les plus modestes dans un couple en moyenne", ou les subventions sportives qui "avantage les hommes." Avec le budget sensible au genre, on pourrait "rendre lisibles ces déséquilibres", conclut celle qui militante pour un "Grenelle des finances", après celui des violences.