Qu'est-ce que le dopage génétique, que vise à empêcher le projet de loi sur les JO 2024 ?

Le dopage est de plus en plus sophistiqué et les moyens pour le contrer ne sont pas toujours adaptés. L’article 4 du projet de loi adopté par les sénateurs fin janvier (intitulé "mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage") envisage de doter la France d'un arsenal en conformité avec le code de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Les tests génétiques en font partie.

Initialement le gouvernement prévoyait de l'expérimenter uniquement pendant les Jeux olympiques et d’en faire un bilan. Lors de l'adoption du texte le 31 janvier dernier, les sénateurs ont choisi de rendre cet outil pérenne.

Menace réelle

La triche génétique fait partie des menaces réelles même si pour l'instant aucun cas n'a été détecté dans le monde du sport. Il s'agit de la possibilité de modifier le génome d'un athlète pour le rendre plus performant, sous forme d'injection d’ADN ou d’ARN messager dans le sang ou les muscles. Selon la même méthode que la thérapie génique, sauf qu'il s'agit là d'un sportif en bonne santé. Cette opération, compliquée à détecter, pourrait permettre par exemple de secréter plus facilement des hormones pour une meilleure récupération après l'effort ou une endurance plus longue. Cela aurait le même effet que le fameux EPO, une hormone qui stimule la production de globules rouges.

L’un des enjeux également de ces tests génétiques, c’est d’éviter une autre forme de triche. Les analyses permettraient de mettre au jour d’éventuels échanges d’échantillons ou de prouver une transfusion sanguine.

Si le projet de loi est définitivement adopté, la France se doterait d’outils novateurs, comme d’autres pays, en vue de ses Jeux olympiques et paralympiques. Voilà un défi pour l'Agence française de lutte contre le dopage qui, à la fin de l’an dernier, s’est vu attribuer une rallonge de 8 millions d’euros. Pendant les Jeux, elle va réaliser 6 000 tests, la moitié de son activité sur toute une année.