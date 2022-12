Qu'est-ce que le système antimissile Patriot, que les États-Unis s'apprêtent à livrer à l'Ukraine ?

C'est son premier déplacement international depuis l'invasion de son pays le 24 février. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre ce mercredi aux États-Unis son homologue Joe Biden , alors que les parlementaires américains s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe massive de soutien à l'Ukraine. Le président américain devrait donner son feu vert à l'envoi en Ukraine de missiles Patriot. Un système antiaérien réclamé depuis des mois par les Ukrainiens, dans l'optique de repousser l'invasion russe. De quoi s'agit-il précisément ?

Un système de défense antiaérienne particulièrement sophistiqué

Connu pour son efficacité sur le champ de bataille, le système de défense antiaérien Patriot, appelé MIM 104 Patriot dans le langage militaire, est un système de missiles sol-air à moyenne portée. Créé à l'origine dans les années 1960 par l'entreprise américaine Raytheon, il avait pour objectif d'intercepter les avions volant à haute altitude. Entré en service dans l'armée américaine 20 ans plus tard, en 1982, son rôle a évolué. Désormais, sa mission principale est de détruire les menaces aériennes, comme les avions ou les missiles balistiques, susceptibles de transporter les armes nucléaires.

Publicité

Concrètement, il doit permettre à l'armée ukrainienne de contrer les frappes russes, qui ne cessent de s'intensifier, notamment contre les infrastructures énergétiques. Par ailleurs, le Patriot a déjà fait ses preuves au début des années 1990 lors de la première guerre du Golfe, pendant laquelle il avait été largement utilisé pour abattre les missiles Scud russes tirés par l'armée irakienne.

Comment ça fonctionne ?

Chaque lanceur peut être armé soit de quatre missiles d'une portée de 160 kilomètres, soit de 16 missiles d'une portée de 40 kilomètres. Le dispositif de lancement est monté sur un semi-remorque, assurant une grande mobilité à l'armement. Le Patriot fonctionne comme beaucoup d'autres systèmes de défense aérienne mais dispose d'un avantage : il est doté d'un radar autonome extrêmement performant. Ce dernier peut détecter des avions de combat à 130 kilomètres ou encore des missiles à 100 kilomètres.

Combien ça coûte ?

Chaque missile Patriot coûte trois millions de dollars, sans compter les coûts annexes. Pas moins de 90 militaires doivent être mobilisés afin d'utiliser et assurer la maintenance d'une batterie de missiles. Problème : la formation de ces personnels est longue et technique. Or, il faudra former l'armée ukrainienne en urgence.

Enfin, ce système ne permettra pas de couvrir tout le pays. Les militaires et autorités politiques devront sélectionner les infrastructures ukrainiennes qu'ils souhaitent protéger en priorité.