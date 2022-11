Qu'est-ce que Mastodon, ce réseau social où les internautes fuient après le rachat de Twitter par Musk ?

Mastodon, c'est l'histoire d'un éléphant qui fait de plus en plus de "pouets". Ce réseau social, créé en 2016 par un jeune allemand, Eugen Rochko, fait partie des plateformes clones de Twitter en apparence, sauf qu'ici les tweets sont appelés des "toots" en anglais, traduits "pouets" en français. Mais ce n'est pas la principale différence. Contrairement à Twitter, Mastodon n'est pas entre les mains d'un géant américain et n'a pas de but lucratif. Des principes de base qui prennent toute leur importance aujourd'hui.

Car ce petit éléphant est en train d'essayer de se faire une place parmi les grands. Depuis fin octobre et le rachat de Twitter par le milliardaire américain Elon Musk, Mastodon voit son nombre d'utilisateurs grandir. En une semaine, plus de 230 000 personnes ont créé un compte sur Mastodon, indiquait le réseau social jeudi dernier , pour un total de plus de 2 millions de "Mastonautes" revendiqués. Il faut dire que les annonces d'Elon Musk ces derniers jours ont de quoi inquiéter sur l'avenir de l'oiseau bleu : le licenciement de la moitié des salariés du groupe, la sortie de la Bourse, l'annonce de règles de modération plus souples mais la suspension de nombreux comptes critiques envers le milliardaire, ou encore la création d'un abonnement payant.

De quoi effrayer les internautes, qui sont de plus en plus nombreux à indiquer tester des alternatives, dont Mastodon. Parmi eux des Français, comme Anna. "L'utilisation des réseaux sociaux par des grands puissants qui se servent de tout ce qu'on fait pour gagner de l'argent, ce n'est pas une nouveauté, je ne l'ai pas découvert la semaine dernière, mais j'avais laissé faire", explique-t-elle à France Inter. Le rachat de Twitter par Elon Musk a été la goutte de trop. Elle s'est renseignée sur Mastodon en lisant les avis publiés ces derniers jours et a fini par sauter le pas vendredi. "Je me dis pourquoi pas essayer de prendre de la distance avec les Gafam, avec Twitter, si un autre réseau se crée, moins dépendant d'un homme aussi puissant que peut l'être Elon Musk."

Un réseau social sans pub ni Gafam

Plusieurs aspects de Mastodon séduisent depuis 2016 les internautes, le premier étant qu'il n'appartient pas aux géants du web. Il se présente comme "le réseau social qui n'est pas à vendre" : "Votre fil principal devrait être rempli de ce qui vous importe le plus, et non de ce qu'une entreprise pense que vous devriez voir. Un média social radicalement différent, replacé entre les mains des utilisateurs", est-il écrit sur le site . Par ailleurs, c'est un réseau social sans publicité ni algorithme, les publications s'affichent dans l'ordre chronologique. C'est une organisation à but non lucratif, financée par des dons.

Mastodon présente d'autres particularités, qu'il n'hésite pas à mettre en avant ces derniers jours. "Pourquoi choisir Mastodon ? Parce qu'il est décentralisé, open-source, ne peut pas être vendu et ne fera pas faillite. Il respecte votre vie privée et donne le contrôle aux personnes", écrit Mastodon... sur Twitter.

Être en open-source signifie que le code qui permet au réseau social de fonctionner est ouvert à tous , ce qui donne la possibilité à chacun de l'étudier et de l'utiliser en toute liberté.

Des fonctionnalités semblables à Twitter

En apparence, Mastodon reprend la plupart des fonctionnalités de Twitter. C'est un réseau social qui permet de poster des messages, avec un nombre de caractères maximum fixé à 500. Il existe différentes options, soit les messages sont postés en privé, soit en public, soit uniquement visibles par ses abonnés ou par les personnes mentionnées. Comme sur Twitter, il est possible de publier des photos, des vidéos, des sondages, d'utiliser des hashtags et de voir les tendances. Les messages apparaissent ensuite dans différents fils d'actualité, liés à la communauté dans laquelle on se trouve.

Capture d'écran de Mastodon.

Plusieurs serveurs dans un même réseau social

C'est en effet une autre particularité de Mastodon : ce réseau social est décentralisé, ou plutôt fédéré, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un serveur central mais plusieurs serveurs qui communiquent entre eux. "Mastodon c'est une collection de plein de serveurs, comme plein de petits Twitter qui peuvent parler les uns aux autres", explique Pablo Rauzy, enseignant-chercheur en informatique à l'Université Paris 8, inscrit sur la plateforme depuis cinq ans. "La communication instantanée est trop importante pour être détenue par une entreprise. Chaque serveur Mastodon est totalement indépendant, mais capable d'interagir avec les autres pour former un réseau social mondial", justifie le réseau social. Il existe aujourd'hui plus de 3500 serveurs différents.

Chaque serveur a ses propres règles. "Ça peut être par exemple interdire les propos antivax et si les gens veulent tenir ce genre de propos, ils devront aller ailleurs", indique Pablo Rauzy. Chaque administrateur gère la modération et peut bloquer un utilisateur s'il a reçu des signalements et qu'il le juge nécessaire. De quoi résoudre plus rapidement que sur Twitter les problèmes d'insultes, de menaces, de racisme, d'homophobie, de sexisme, etc. Mais de quoi interroger aussi sur l'existence de serveurs où peuvent prospérer ce type de messages. "Nous ne pouvons pas contrôler les serveurs", reconnaît Mastodon, qui s'engage seulement à ne mettre en avant sur son site que "des serveurs qui sont constamment engagés dans la modération contre le racisme, le sexisme et la transphobie".

Enfin, Mastodon dispose de l'interopérabilité. Cela signifie qu'avec ce réseau social, on peut communiquer avec d'autres plateformes, réunies au sein du "fediverse", cet univers virtuel formés par les logiciels libres, alternatives aux Gafam. "On peut par exemple suivre des chaînes PeerTube ou des comptes Pixelfed depuis un compte Mastodon et vice-versa", explique Pablo Rauzy.

Des limites dans la protection des informations

Mais les particularités de Mastodon lui confèrent aussi certains inconvénients. Des questions se posent en effet quant à la protection des données. Sur Twitter, le spécialiste de la cybersécurité Matthis Hammel souligne qu'il n'est pas impossible pour le propriétaire du serveur dans lequel vous êtes inscrit "d'accéder à vos messages privés et votre mot de passe".

La protection des informations personnelles semble en effet avoir quelques trous dans la raquette puisque dans sa politique de confidentialité, Mastodon émet lui-même quelques réserves : "En raison des limitations du protocole utilisé, la confidentialité des messages 'directs' ne peut être garantie : ils sont susceptibles d'être accessibles aux administrateur·rice·s d'autres instances de Mastodon, voire au public en cas de problème sur la sécurité de Mastodon, de mastodon.top ou d'autres instances. Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, nous vous conseillons de veiller à ne pas partager d'informations destinées à rester absolument confidentielles."