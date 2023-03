Quais du polar à Lyon du 31 mars au 2 avril 2023

L’image de la littérature policière, ou littérature « noire », a beaucoup évolué ces dernières années. Genre populaire par excellence, le polar est plébiscité par l’ensemble des lecteurs et lectrices, y compris les amateurs et amatrices de littérature « blanche » et de cinéma.

Le festival Quais du Polar est devenu « LE » rendez-vous incontournable du genre polar en France. Désormais installé dans le paysage culturel français et européen, il est reconnu à la fois par les professionnels du livre et de l’édition et par le grand public qui se déplace toujours plus nombreux aux différents rendez-vous proposés par le festival.

Lyon devient chaque année, à l’occasion de la venue des auteurs, autrices et professionnel·le·s venu·e·s du monde entier, un carrefour international du livre et de la culture. Cette ouverture sur le monde contemporain et ses réalités contribue à tisser des liens et inspirer des projets. Quais du Polar valorise ainsi le polar francophone et ses auteurs et autrices à travers le monde en développant des échanges internationaux qui permettent aujourd’hui de faire rayonner l’événement et le genre au-delà de nos frontières.

Quais du polar - © Sandrine Thesillat - Palais de la Bourse - Corbeille

► Quais du polar lance l’opération « Mois du Polar ». L'impact de Quais du Polar sur la promotion de la littérature polar s’est étendu au fil des années en faisant émerger une « saison du polar », pendant laquelle se concentrent les parutions de nouveautés chez les éditeurs, les tournées d’auteurs étrangers, les opérations autour du genre en librairie et la sortie de grands dossiers polar dans les principaux médias français. Cette saison permet à chaque printemps de mettre en avant le genre littéraire, qui est aujourd’hui l’un des genres préférés des Français avec près de 22 millions d’ouvrages vendus chaque année en France.

L’objectif de l’opération du « Mois du Polar » est de faire perdurer « l’esprit noir » au-delà du festival Quais du Polar, de porter le genre et d’en faire la promotion tout au long du mois d’avril à l’échelle nationale.

► Polar Connection est le programme professionnel de Quais du Polar. Conçu autour de temps forts donnant la parole aux expert·e·s du genre, mais aussi autour d’espaces de rendez-vous entre accrédité·e·s et de repérages traversant la programmation du festival, ce programme rassemble les professionnel·le·s français et internationaux dont l’activité est portée par le genre polar. Polar Connection est pensé comme une boîte à outils au service des professionnel·le·s du livre, de l’audiovisuel, du numérique et de l’action culturelle.

Quais du polar - © Laurent Bouchard - Polar Connection

► Pour cette prochaine édition, Quais du Polar partira à la découverte du « Polar espagnol » qui, à l’image du polar français, connaît un nouvel essor depuis le milieu des années 2000, jusqu’à devenir un véritable phénomène éditorial et culturel. Avec la présence d’un plateau d’auteurs et d’autrices conséquent et représentatif de la variété et de la richesse du genre, Quais du polar explorera l’histoire parfois sombre et torturée de ce pays et convoquera la figure tutélaire de Manuel Vázquez Montalbán, disparu il y a 20 ans. Une plongée à travers la littérature, le cinéma ou encore la gastronomie, dans l’âme d’une monarchie moderne où le livre et la culture occupent une place majeure

► Le festival explorera également la thématique « Roman noir, journalisme », deux formes d’écriture qui entretiennent depuis toujours des liens très étroits. Littérature du réel et héritier du feuilleton populaire, le polar s’intéresse en effet bien souvent à l’actualité et à ses faits divers, à la recherche d’une forme de vérité. Nombreux sont les écrivains et écrivaines journalistes ou ancien·ne·s journalistes, ou encore les auteurs ou autrices de romans noirs qui choisissent de mettre en avant des personnages de journalistes dans leurs romans. De l’écriture de reportages à la rédaction d’essais, de non-fiction ou de romans, les invité·e·s raconteront leurs parcours et la façon dont le réel influence leurs écritures.

Quais du polar - © Justine Peilley - Palais de la Bourse

► En 1963 paraissait le roman de John le Carré « L’Espion qui venait du froid », devenu une référence pour le roman d’espionnage, notamment grâce à l’intégration de codes plus sombres et plus réalistes. Soixante ans plus tard, Quais du Polar rendra hommage à cet immense auteur à travers une thématique littéraire et cinématographique autour du « Roman d’espionnage », un genre que le climat géopolitique actuel a remis sur le devant de la scène. Auteurs, autrices et spécialistes nous feront entrer dans cet univers très secret et international, avec ses agents de l’ombre et ses services de renseignement, ses codes, ses intrigues et ses complots

► Le polar permet d’aborder avec les auteurs et les autrices invité·e·s de nombreux sujets d’actualité, mais aussi des thématiques littéraires parfois plus légères. Voici quelques exemples des autres thématiques qui seront abordées lors de cette prochaine édition : l’écologie, l’humour dans l’écriture, un certain goût pour la noirceur, la place des femmes.

► Lieu de rencontres privilégié entre les auteurs et les autrices venu·e·s du monde entier pour échanger sur la littérature noire et l’état du monde, le festival Quais du Polar met en avant chacun·e de ces auteurs et autrices à travers une programmation exigeante et éclectique, construite pour favoriser et encourager les temps d’échanges et de rencontres avec le public. Ce sont ainsi plus de 80 rencontres et conférences qui sont proposées tout au long de ces trois jours de festival, dans des lieux prestigieux et chargés d’histoire, dans des endroits insolites et inattendus, mais aussi sur l’eau ou à travers les rues de la ville.

Quais du polar - © DR - Hôtel de Ville

► Comme chaque année, les polars, thrillers et films noirs seront mis à l’honneur à travers une programmation cinématographique en écho aux grandes thématiques et aux auteurs et autrices de cette édition. Présentées par les invité·e·s du festival, plus de vingt projections auront lieu dans les cinémas de Lyon et de la Métropole, afin d’explorer une fois de plus le lien étroit qui unit les écritures romanesques et cinématographiques

► Comme chaque année, la jeunesse s’inscrit au cœur du festival. Dans la salle Lumière du Palais de la Bourse et les Salons Rouges de l’Hôtel de Ville, Quais du Polar invite les enfants et leurs parents à découvrir le plaisir de la lecture et les mille et une facettes du polar, le samedi 1er et le dimanche 2 avril.

Quais du polar - © Sandrine Thesillat - Palais de la Bourse

► Quais du polar c’est aussi des prix littéraires, de la musique, des activités pédagogiques, des lieux à découvrir, des musées à parcourir, des visites, des ballades…

Toute la programmation sur le site Quaisdupolar !