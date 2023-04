Quand Arno faisait l'acteur

"Alors voilà" de Michel Piccoli (1997)

Dans ce premier film de Michel Piccoli en tant que réalisateur, on retrouve Maurice Garrel dans le rôle d’un patriarche jouisseur et impitoyable avec son entourage. Autour de lui, trois fils, il y a René, un dépressif hospitalisé, Marcel, le comptable et Henri, le camionneur. Cette comédie dramatique sortie en 1997 fait apparaître dans un rôle Arno, qui semble à peine jouer. Anecdotique pour certains, « Alors voilà » montre qu’Arno est taillé pour les comédies douces-amers, à la fois cyniques et poétiques. Le musicien a également composé la bande origine du film.

"Komma" de Martine Doyen (2006)

Premier long-métrage de Martine Doyen, présenté à Cannes en 2006 pour la semaine de la critique, Komma est un ovni audiovisuel qui emprunte sa narration au conte. Arno est là dans un premier rôle où il crève l’écran. Il y incarne Peter de Wit, un homme qui ressuscite d’un arrêt cardiaque, et s’extrait de son sac mortuaire. S'en suit une errance, où le protagoniste va s’inventer des identités, et un passé, tout en parcourant un monde qu’il ne sait plus s’approprier. Le chanteur belge joue avec justesse ce personnage à la fois désespéré, et bouleversant, en pleine rédemption. Et Komma, œuvre hautement stylistique, lui offre son véritable premier grand rôle au cinéma.

"J'ai toujours rêvé d'être un gangster" de Samuel Benchetrit (2008)

Dans cette comédie à la fois crépusculaire et hilarante, Samuel Benchetrit réunit deux monstres de la chanson francophone, Alain Bashung et Arno. La séquence où les deux hommes se font face qui dure douze minutes reste anthologique. Le pitch : Alain Bashung aurait volé son tube "Gaby oh Gaby" à Arno. Il se retrouve 20 ans plus tard face à face dans un restaurant. Au départ, c’est Higelin qui devait jouer le rôle incarné par Arno. N’étant pas disponible, le chanteur belge donne la réplique à Bashung. Mais cette scène n’a failli jamais voir le jour, les deux chanteurs ne donnant aucune nouvelle peu de temps avant le tournage.

Samuel Benchetrit se souvient : "Bashung et Arno sont très timides. Ils ne se connaissaient pas et n’ont jamais parlé de musique ensemble. Ils se souriaient entre les prises. Et puis ils sont repartis au petit matin, en se serrant la main, comme deux gamins qui n’auraient pas osé faire connaissance".

"Préjudice" d'Antoine Cuypers (2015)

Dans ce drame paranoïaque, Arno campe un père de famille. Son fils, Cédric, la trentaine, apprend lors d’un repas de famille que sa sœur est enceinte. Alors que la famille se réjouit de la nouvelle autour de la table. Cette nouvelle provoque chez Cédric, un sentiment d’amertume qui va se muer en fureur. Il va alors tenter de rétablir le préjudice dont il se sent victime depuis longtemps. On découvre dans Préjudice Arno en père de famille complètement dépassé par les événements. Le couple qu’il incarne à l’écran avec Nathalie Baye fonctionne à merveille et le chanteur belge montre un jeu d’acteur élégant et sobre, qui aurait pu lui ouvrir plus de rôle dans le 7ème art.

"Yuku et la Fleur de l'Himalaya" de Rémi Durin (2022)

Dans ce dessin animé de Rémi Durin, Arno n’apparaît évidemment pas à l’écran, mais prête sa voix, et sa musique au personnage du rat. Sa voix rocailleuse et usée se place directement en alter ego belge de Tom Waits. Il interprète également ses compositions dans le film comme avec ce magistral « Blues du rat ». Preuve en est qu’Arno savait se prendre à contre-courant, trouvant parfaitement sa place dans la catégorie film pour enfants.

Les autres apparitions d’Arno au cinéma :

Skin de Bob Goossens (1987)

de Bob Goossens (1987) Camping Cosmos de Jan Bucquoy (1996)

de Jan Bucquoy (1996) Surveiller les tortues d'Inès Rabadán (1998)

d'Inès Rabadán (1998) Ex Drummer de Koen Mortier (2007)

de Koen Mortier (2007) Parade nuptiale d'Emma Perret (2007)

d'Emma Perret (2007) Petites Vacances à Knokke-le-Zoute d'Yves Matthey (2009)

d'Yves Matthey (2009) Le Goût des myrtilles de Thomas de Thier (2014)

