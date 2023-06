Quand avocats et magistrats expérimentent un (faux) procès dans le metavers au tribunal de justice de Paris

La salle d'audience était bien réelle, mardi, au tribunal de Paris. Mais face au public venu assister à cette expérimentation, la chaire était vide. À la place, un écran affichant une salle d'audience virtuelle. C'est le décor choisi pour le premier procès français organisé dans le metavers. Un procès fictif, à l'initiative du Barreau de Paris, où tous les rôles étaient joués par des avocats ou des magistrats, cachés dans l'arrière-salle de la salle d'audience, tous munis d'un casque de réalité virtuelle et interagissant dans cet espace virtuel.

La fausse affaire concernée : le prévenu, un certain Elin Mask (vous l'avez ?), entrepreneur à succès de la ville de Melonville (vous l'avez aussi ?), est soupçonné d'avoir harcelé une jeune femme dans la rue (dans le métavers), avant de la suivre chez elle "en sautant de cyberbuisson en cyberbuisson", de s'introduire chez elle pour voler un tableau de grande valeur (en Meloncoins, la monnaie locale). Puis d'avoir empêché la victime de s'exprimer, en suspendant son compte sur Quouiker, son réseau social, et en empêchant un article de paraître dans le journal Mediaport.

"C'est à la fois une expérience scientifique et le sentiment d'accomplir un progrès dans le fonctionnement de la justice", explique Pascal Gastineau, magistrat et participant à ce faux procès dans la peau du président de la cour. Pendant trois quarts d'heure, le déroulé normal d'un procès, en version accélérée, file sous les yeux du public. Le prévenu Elin Mask nie en bloc, un témoin anonyme est appelé à la barre, et les procureurs puis les avocats prennent la parole. Parmi les questions sous-jacentes du procès, abordée notamment par l'avocat (virtuel) de la défense : une infraction dans le métavers vaut-elle une infraction dans la vraie vie ?

Témoignages anonymes et droit dans les mondes virtuels

"On a essayé d'organiser des éléments juridiques dans le métavers, et d'exposer des questions qui pourraient se poser sur la liberté d'expression dans ces univers parallèles", explique Me Sandy Mockel, avocate et membre du Conseil de l'Ordre chargée des questions liées au numérique, à l'initiative de cette expérience – et qui incarne Elin Mask dans cette fiction : "On voit que le métavers ne marche pas si bien que ça, mais au moment où on a commencé à en parler, on a vu par exemple des concerts dans le métavers. Une forme de réalité s'est produite. Il y a par exemple eu des objets achetés dans le métavers : si je me fais voler dans le métavers un objet que j'ai acheté avec du véritable argent, la question se pose".

L'autre question soulevée, c'est celle des témoignages anonymes. Le témoin, appelé à la barre, est nommé sous son seul pseudonyme. L'avocat de la défense interroge la crédibilité de son témoignage. "Dans la justice, où l'on a des règles à suivre, la question de l'anonymat et de la preuve est un vrai sujet, à l'heure où l'on voit que l'on peut modifier une photo", note Me Inès Cherichi, avocate dans la vie, témoin dans le procès. "C'est pour cela qu'il est important d'expérimenter pour se rendre compte des limites qui existent".

"Ce que j'entends me coupe les jambes"

À la barre, Elin Mask ressemble étrangement à un certain Elon Musk. "On a commencé à préparer cet événement et à s'intéresser à Elon Musk alors même qu'il n'avait pas encore acheté Twitter", explique Sandy Mockel. À travers son avatar, la question de la liberté d'expression est abordée, dépassant la question des réseaux sociaux : "D'autres personnes importantes par exemple ont acheté des journaux", rappelle l'avocate. Le faux prévenu, lui, est à la fois propriétaire de journaux et d'un réseau social.

Par moments, le procès prend une tournure inattendue... parce que les bugs techniques sont de la partie. De leur côté, les participants ne s'en rendent pas (ou peu) compte, mais pendant qu'il fait son réquisitoire, le procureur envoie des cœurs en pagaille. L'avocat de la partie civile semble flotter dans les airs plutôt que d'être sur sa chaise. Et la victime ne semble pas pouvoir se lever. "Je voudrais bien venir à la barre mais ce que j'entends me coupe les jambes", s'amuse, derrière le casque, Me Roxane Best, qui joue le rôle de la victime.

"Oublié qu'on était dans le virtuel"

De l'autre côté, d'autres difficultés se posent : "Le fait d'avoir un casque, d'avoir une vision partielle, de savoir que ce n'était pas la réalité, j'ai senti que j'ai beaucoup perdu en naturel", relate Inès Cherichi. "La concentration que cela requiert m'a fait pensé que quand même, le réel a encore des beaux jours devant lui", même si "ce qui est intéressant, c'est par exemple la possibilité de reconstituer des scènes".

S'il confirme que suivre le procès sous un casque de réalité virtuelle demande beaucoup de concentration, Pascal Gastineau se dit surpris d'avoir "presque oublié qu'on était dans le virtuel, je me suis laissé prendre par le rythme de l'audience. Je me suis dit, quelle est la différence entre cette audience métavers et une audience retransmise en visio ? Derrière l'audience dans le métavers, il y a un univers, des gens peuvent entrer dans la salle d'audience comme n'importe quel public".

Au final, au terme du procès (rapide), Elin Mask a été reconnu coupable des faits de harcèlement mais pas de vol, et a été condamné à verser des dommages et intérêts... et à deux mois de banissement du métavers.