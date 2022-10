Quand de grandes entreprises réclament un contrôle plus strict de leur impact sur la biodiversité

Soudaine prise de conscience collective ou nouvelle méthode de "greenwashing" ? Dans une lettre ouverte aux dirigeants du monde , 330 grandes sociétés (pour un chiffre d'affaires cumulé de plus de 1500 milliards de dollars) estiment que les entreprises devraient être contraintes à évaluer et rendre public l'impact de leurs activités sur la nature. Et ce, alors que doivent se conclure en décembre les négociations internationales sur la protection des écosystèmes (COP15 Biodiversité au Canada), "le sprint final pour aboutir à un accord-cadre sur la biodiversité mondiale".

Le monde économique est déjà engagé dans une démarche de transparence sur son empreinte carbone et son empreinte sur le climat (de manière plus ou moins critiquable selon les cas), mais les conséquences des activités des entreprises sur la biodiversité sont encore un angle mort à l'heure actuelle.

Publicité

"L'action volontaire n'est pas suffisante"

"Nous avons besoin que les gouvernements du monde entier transforment les règles du jeu économique et exigent des entreprises qu'elles agissent maintenant", assure la lettre. "Nous avons un rôle majeur à jouer dans l'implémentation de cet accord sans précédent dans cette décennie." Les entreprises défendent cette position en reconnaissant "que leur futur en dépend". "L'action volontaire [des sociétés] n'est pas suffisante", tranche André Hoffman, vice-président de Roche Holdings, l'entreprise pharmaceutique suisse. D'où ce plaidoyer étonnant pour des contraintes plus fortes de la part des États.

Parmi les signataires, on trouve de grandes multinationales comme Unilever, Ikea, Danone, BNP Paribas, ou Tata Steel (géant indien de l'acier). Leur déclaration demande aux États d'imposer à leurs grandes entreprises une évaluation de leur impact sur la biodiversité et leur dépendance vis-à-vis d'elle, et ce avant la fin de la décennie actuelle.

"Ce ne sera pas facile", reconnaît la lettre ouverte, "mais c'est nécessaire si nous voulons sérieusement aboutir à l'objectif pour 2050 de la Convention sur la biodiversité, de vivre en harmonie avec la nature. Nous savons aussi qu'il en faudra plus pour stopper et inverser la tendance de perte de biodiversité."

Dans son rapport "Planète Vivante" de 2022 publié en octobre, le WWF révélait une baisse catastrophique des populations d'animaux sauvages entre 1970 et 2018 , avec la disparition de 69 % d'entre eux en moins de 50 ans.