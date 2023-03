Quand des entreprises célèbrent le 8 mars en offrant une rose aux femmes...

"Le 8 mars on veut pas des fleurs, on veut des droits", écrit sur les réseaux sociaux le collectif organisateur de la "grève féministe" à Paris, qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue ce mercredi. En France, les associations féministes tentent chaque année d'expliquer qu'il ne s'agit pas de la journée "de la femme", ou "des femmes" mais bien "des droits des femmes", expression consacrée par l'ONU Femmes en français. Autrement dit une journée de lutte pour l'égalité et contre les violences de genre.

Si la perception du 8 mars varie selon les pays - en anglais, il s'agit de "l'International Women's Day" - en France, les initiatives commerciales et les cadeaux qui ramènent les femmes à leur genre passent de moins en moins bien. Tour d'horizon des actions du 8 mars 2023 qui ont raté leur cible.

Publicité

Des fleurs en entreprise, des hommes mécontents

La tradition des fleurs a la vie dure... Plusieurs femmes nous ont rapporté avoir reçu des roses sur leur lieu de travail. C'est le cas de Marie, qui travaille dans le BTP qui a reçu une rose et un colis "surprise" (avec des produits du terroir), comme toutes les femmes de son entreprise.

"Je trouvais ça sympa que mon entreprise pense aux femmes, mais en même temps on se sent obligé d'être contente de recevoir des fleurs", témoigne-t-elle. "Les femmes sont encore associées aux bouquets de fleurs et les hommes aux bouteilles de vin : les filles en rose et les garçons en bleu". D'autant que dans son secteur d'activité, le sexisme perdure. Elle aurait préféré ne pas recevoir de cadeau, "mais plutôt une sensibilisation aux inégalités qui persistent en entreprise. Le BTP, c'est encore très macho…"

Même étonnement dans une autre multinationale française, du secteur tertiaire, où le service communication a distribué des roses aux femmes dans un open space. "Plusieurs hommes, âgés d'une trentaine d'années, ont demandé pourquoi ils n'avaient rien, eux", raconte une employée, qui souhaite rester anonyme. "La personne qui distribuait leur a répondu ironiquement que la prochaine fois, on leur apporterait des bières".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Au rayon des flops, on ajoutera la confusion entre un carton de collecte de protections périodiques neuves pour femmes précaires... et une poubelle. "Des gens ont jeté dans ce carton leurs canettes, leurs gobelets…Alors qu'il y avait des infos marquées dessus… ", souffle Thierry. S'il penche pour de la maladresse, plutôt que de la malveillance, le comportement a fait réagir entre collègues.

"Quels droits vous voulez encore ?"

Le 8 mars, c'est aussi l'occasion de débats, plus ou moins fructueux... Léa, la vingtaine, est employée dans le recouvrement. Elle n'a pas reçu de cadeaux, mais "des réflexions de deux collègues du type : 'quels droits vous voulez encore ?'". "Ce qui m'a surprise, c'est l'âge, que des garçons de mon âge, disent cela", confie-t-elle. Alors qu'elle tente de leur expliquer pourquoi l'égalité des droits n'est pas atteinte, "l’un m’a répondu que les femmes étaient comme des 'victimes' ou des 'enfants' auquel il faut accorder des droits spéciaux, alors que les hommes subissent aussi des inégalités". "J'ai lâché l'affaire", conclue-t-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des promos sur le maquillage

Habituées de ce genre ce recensement, des comptes Instagram féministes ont épinglé les entreprises qui continuent d'utiliser le 8 mars comme un outil marketing : des fleuristes, mais aussi des enseignes de la grande distribution ou des marques de maquillage. On aime particulièrement "la ventouse anti-cellulite" en solde spécialement pour le "women's day"...