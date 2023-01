Quand Emmanuel Macron trouvait "hypocrite" de décaler l'âge légal de départ à la retraite

Le président de la République n'a pas toujours été pour le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C'est pourtant l'une des mesures phares du projet de réforme des retraites présenté mardi par la Première ministre, Elisabeth Borne. Une mesure à laquelle il s'était même fermement opposé le 25 avril 2019, lors d'une conférence de presse à l'issue du Grand débat national . Il avait alors jugé le report à 64 ans "hypocrite" et contraire à ses engagements.

Interrogé par une journaliste sur son intention de "faire travailler davantage", Emmanuel Macron assurait d'abord : "On [les Français, NDLR] travaille moins sur une vie entière et on travaille moins rapporté à l'année. Toutes les études économiques le montrent, le différentiel que nous avons de création de richesses et donc de revenus pour nos concitoyens est lié à ce travail en moins".

"Reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas"

Après avoir assuré ne pas vouloir revenir sur les 35 heures et être défavorable à la suppression de certains jours fériés, le président de la République posait la question du "travail tout au long de la vie". "On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est du bon sens. Quand je regarde notre pays aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter et l'âge d'entrée sur le marché du travail n'a cessé de reculer parce qu'on fait plus d'études. Et donc, c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de mal à financer notre système si on travaille de moins en moins longtemps mais qu'on vit de plus en plus longtemps hors du travail", exposait alors Emmanuel Macron.

Il présentait ensuite "plusieurs façons de faire". "Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Faut-il reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas pour deux raisons", assurait alors le Président. "La première est un peu directe", disait-il, "c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. C'est mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal pour faire une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde qui est de créer ce nouveau système par point, qui va permettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système que sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie qui sont parfois très couteux et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités quand ce n'est plus justifié. Et ça c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux et il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal", assurait Emmanuel Macron.

Une mesure "hypocrite" selon lui "tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage"

La deuxième raison exposée était le chômage, selon lui. "Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement ça serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays", avait assuré le Président de la République.

"On va vous dire 'il faut maintenant aller à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans, les gens vous disent 'les emplois c'est plus bon pour vous'. C'est ça la réalité, c'est le combat qu'on mène, on doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens 'mes bons amis, travaillez plus longtemps !'. C'est le délai légal, ça serait hypocrite", disait-il. "J'invite les gens qui, de manière simpliste, disent 'c'est ça la solution', d'abord à regarder notre société. On doit gagner la bataille du plein emploi", concluait-il.

Selon les données de l'Insee, au quatrième trimestre 2019, le taux de chômage s'élevait à 8,1 % de la population active en France. Lors de cette conférence de presse, Emmanuel Macron se disait bien décidé à réformer le système des retraites en France. Notamment en allongeant la durée de cotisation "et laisser le libre choix" .