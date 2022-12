Quand Kyan Khojandi s'affiche avec des cheveux pour mener une "expérience sociale" au sujet de la calvitie

C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine : l'humoriste Kyan Khojandi, connu pour la série "Bref", invité sur le plateau de l'émission Quotidien, avec... des cheveux. Alors qu'il venait pour faire la promotion de sa tournée en one-man show, ses propos ont été éclipsés par l'apparition de cheveux sur son crâne jusqu'ici chauve.

Ce dimanche, dans une vidéo postée sur YouTube, l'humoriste a pris la parole, après une semaine à recevoir des réactions, des questions, des remarques sur ce changement physique. Et son histoire mêle une part de coup de communication, une part d'expérience personnelle et une grosse part de message à l'attention des auteurs et autrices de nombreuses blagues sur la calvitie.

"Je me suis demandé ce qu'il se passerait si du jour au lendemain je me pointais avec des cheveux"

"Je me suis demandé récemment comment faire pour attirer l'attention des gens" reconnait-il en début de vidéo, évoquant son spectacle. "Et je me suis rappelé que j'étais chauve", raconte-t-il, évoquant les difficultés éprouvées pour assumer sa calvitie déclarée à 20 ans, et, plus tard, les centaines de blagues reçues sur les réseaux sociaux.

Ce qui devait être un coup de com est donc devenu une expérience : "Je me suis demandé ce qu'il se passerait si du jour au lendemain, sans en parler à personne, je me pointais avec des cheveux", raconte l'humoriste, qui a ainsi eu recours non pas à des implants, mais à la pose d'une prothèse. Les passages dans l'émission Quotidien, ainsi que dans l'émission Clique, ont été préparés de sorte que la question des cheveux ne soit pas abordée dans les interviews.

"Et là, le strike : les tweets, les gens se sont lâchés dans les commentaires, les stories "Bref, je suis allé en Turquie", les commentaires des gens qui disaient qu'en tant que chauve, je les avais déçus", raconte Kyan Khojandi. Jusqu'aux articles de presse et aux messages envoyés à ses proches. "Conclusion, quand j'ai pas de cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer, quand j'ai des cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer", dit-il.

"Pas de honte"

La morale de l'histoire, c'est un appel à prendre en compte le fait qu'une blague sur une caractéristique physique qui peut être un complexe peut être mal vécue. "Parlez-en, ce peut être un bon moyen de dédramatiser les choses", lance le comédien. "Et si vous voulez faire des implants, il n'y a pas de honte."

Sans complètement révéler à quel point la démarche est aussi personnelle ni, au final, quelle est l'ampleur du coup de communication (il renvoie à sa tournée pour "savoir s'[il] va les garder"), Kyan Khojandi a donc réussi son expérience grandeur nature, et montré que les remarques sur une particularité physique sont persistantes, et que "leur impact psychologique chez les gens est réel".