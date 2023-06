Quand l'écrivain Jean Genet retrouvait le goût de vivre grâce à la Palestine

Elias Sambar est actuellement le commissaire d'une exposition consacrée à "Ce que la Palestine apporte au monde", un musée palestinien en exil, dont il est venu nous raconter quelques détails. À cette occasion, il en a profité pour partager une anecdote au sujet du grand dramaturge et romancier français, Jean Genet, qui aurait retrouvé l'envie d'écrire, après s'être pourtant promis de ne jamais reprendre la plume, grâce à sa rencontre avec la culture palestinienne dans les années 1970. Et pourtant, il avait décidé d'arrêter d'écrire après le suicide de son ancien compagnon Abdallah Bentaga en 1964.

Avant de mourir, Genêt donna à son avocat, Roland Dumas, deux petites valises que ce dernier conserva pendant 34 ans. "Jean Genet avait décidé qu'il n'écrirait plus. Et puis il a été rattrapé par une fièvre, par une obsession de l'écriture." Il s'est mis à gribouiller sur des petits morceaux de journaux, sur n'importe quel support tant qu'il pouvait coucher spontanément toute son admiration vis-à-vis de la richesse palestinienne. Plusieurs textes ont été retrouvés. L'historien a choisi de lire un extrait d'un de ces textes intitulé "Quatre heures à Chatila" :

"J'avais passé quatre heures à Chatila. Il restait dans ma mémoire environ 40 cadavres. Tous, je dis bien tous, avaient été torturés, probablement dans l'ivresse, dans les chants, les rites, l'odeur de la poudre et déjà de la charogne. Sans doute, j'étais seul, je veux dire seul Européen, avec quelques vieilles femmes palestiniennes s'accrochant encore à un chiffon blanc déchiré, avec quelques jeunes fedayin sans armes. Mais si ces cinq ou six êtres humains n'avaient pas été là et que j'ai découvert cette ville abattue, les Palestiniens horizontaux, noirs et gonflés, je serais devenu fou, où l'ai-je été ?"

Quand Jean Genet rencontrait la cause Palestinienne

Cette rencontre avec la Palestrine, Genêt la doit à la grande diplomate, Leïla Shahid, qui faisait partie de la rédaction de la revue palestinienne qu'Elias Sambar dirigeait à l'époque : "Une relation magnifique qui a débouché sur une autre, avec la Palestine et sa culture. Leila va l'accompagner jusqu'à sa mort. Ce qui est très beau dans cette rencontre entre Genet et la Palestine, c'est que vous avez, d'une part, l'immense écrivain, mais vous avez également, cette indéfectible amitié qui se résume en ces quelques mots que Jean avait écrit : " On me dit que j'aide les Palestiniens. Quelle sottise ! Ils m'ont aidé à vivre".

Quand il arrive là-bas en janvier 1971, c'est son premier séjour avec les Palestiniens dans les camps de réfugiés, il dit en substance : "Je ne saurais pas l'expliquer, mais je me suis immédiatement senti chez moi". Alors qu'il pense n'y séjourner que peu de temps, il va finalement y rester deux ans et trouver un réconfort auprès du peuple palestinien auquel il consacre l'essentiel de ses derniers écrits.

Ce "chez moi" a été une chose très forte dans la relation qu'il a entretenue avec la Palestine, qui était pour lui, un lieu hors du temps. Ce qui est le plus émouvant dans cette histoire, c'est que c'est la Palestine qui le sort de son long silence de l'écriture. Il avait promis qu'il n'écrirait plus et puis ça l'a rattrapé".

