Quand la forêt doit s'adapter pour survivre à la sécheresse

C'est une parcelle meurtrie à 700 mètres d'altitude. Sur la commune du Vernet-La-Varenne (Puy-de-Dôme), en plein massif du Livradois, des tâches rouges ou brunes apparaissent nettement dans la forêt. Il suffit de lever les yeux. Certains houppiers de sapins pectinés, une essence historique dans le Puy-de-Dôme, sont rougis par la sécheresse, il y a des troncs mourants. Nicolas Alizert, responsable régional de la coopérative forestière Bourgogne Limousin (CFBL) accuse les pics de chaleur successifs et le manque d'eau : "Dans cette parcelle, 50% des tiges sont soit mortes soit mourantes", constate-t-il tristement. "C'est fréquent dans le Livradois, Le changement climatique est trop rapide pour que l'essence puisse s'adapter."

Un taux de mortalité en hausse de 54%

Selon les coopératives forestières françaises, qui gèrent 75% de la surface forestière hexagonale, en 2021, le taux de mortalité des arbres a bondi de 54% par rapport à la décennie précédente. Un peu plus loin, du gui apparaît sur les sapins encore verts. "Ce n'est pas bon signe", s'alarme Nicolas Alizert, "quand le gui est là, cela montre que les arbres sont en grande difficulté". L'an prochain ils seront certainement morts, à leur tour.

Face à cela, ces exploitants qui vendent leurs arbres pour du bois d'œuvre, meubles ou charpente, doivent s'adapter et d'abord récolter les troncs sans attendre avant qu'ils ne soient complètement morts, sinon ils perdent 90% de leur valeur. Catherin de Rivoire, directeur de la stratégie pour cette coopérative, est assez consterné devant ce paysage : "Cet arbre qui a mis 70 ans à pousser n'a plus d'écorce, regardez, il est complètement sec et il ne pourra plus produire de charpente." Il faut donc diversifier les plantations et tester de nouvelles essences.

Raser des parcelles

De son côté, Philippe Lhours, propriétaire forestier, a dû par exemple raser sa parcelle de sapins pour planter des douglas, des mélèzes, et des pins maritimes, une essence inhabituelle ici. Il est plutôt fier du travail réalisé : "C'est un test qui comporte des risques", détaille-t-il, "car les pins ne sont pas adaptés aux gelées d'Auvergne, mais ici, parmi les 600 pins maritimes plantés, seule une vingtaine a dû être changée." Le résultat est donc très satisfaisant. "Peut-être que dans cinq ou dix ans, on le proposera encore plus souvent aux propriétaires", conclut-il.

Ici, tous les déchets de bois restent sur la parcelle pour enrichir le sol et conserver une certaine humidité. Des arbres mellifères permettent aussi d'attirer les abeilles pour une plus grande biodiversité. La filière multiplie les efforts mais l'avenir est incertain.

Selon une étude scientifique très récente, menée par le chercheur du Laboratoire des Sciences du climat et de l'environnement Philippe Ciais, avec une augmentation des récoltes de bois et une forte mortalité, la forêt auvergnate ne parvient plus à stocker de CO2.