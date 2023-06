Quand le salon VivaTech prend des allures de salon de l'auto du futur

Dès l'entrée du parc des expositions de la Porte de Versailles, les visiteurs qui vont découvrir VivaTech dans sa version grand public, ce samedi, seront accueillis par des prototypes de voitures dignes du Mondial de l'Automobile : des véhicules électriques, connectés, aux architectures légères, conçus avec une visée plus écologique ou économique.

Car chaque année, VivaTech est aussi consacré aux mobilités nouvelles : le salon des nouvelles technologies ne déroge pas à la règle cette année, et l'une des vedettes du salon, c'est un concept-car signé Renault, nommé H1st Vision. Une voiture conçue par Renault avec sept autres entreprises, comme Thalès ou Dassault, au sein d'une alliance nommée "Software République". "Le futur de l'automobile ne vient pas uniquement des métiers traditionnels de l'automobile, mais aussi de ces milieux de la défense ou de la santé : l'automobile s'intègre dans un écosystème beaucoup plus large", explique Éric Feunteun, directeur des opérations de Software République.

Ce concept présente des technologies issues des sept entreprises partenaires de Renault, "toutes ne vont pas arriver demain dans nos voitures", précise Éric Feunteun. Mais certaines, comme la bidirectionnalité, sont déjà en cours de déploiement sur des modèles récents : cela permet à une voiture aussi bien de charger sa batterie sur le réseau électrique que de la décharger pour alléger la demande en électricité, en cas de situation tendue. D'autres technologies, comme la biométrie ou les capteurs de santé et de bien-être, arriveront dans les prochaines années. "L'humain est au cœur de la réflexion" autour de ces nouvelles automobiles.

Une capsule pour "voler de ses propres ailes"

Mais les automobiles ne sont pas les seules innovations proposées au public – et pas les plus étonnantes. Motos électriques, vélos innovants et... appareils volants en tout genre. Parmi ceux qui ont été les plus remarqués, figure celui imaginé par l'inventeur Franky Zapata, connu pour ses tentatives de vol autonome en solo. Son nouveau projet : une capsule semblable à un hélicoptère pour une personne.

"Les gens vont pouvoir venir faire une expérience en apprenant à voler dans les déserts américains et autres. C'est très facile d'accès. Tout le monde va pouvoir voler de ses propres ailes", explique Krystel Zapata, qui travaille aussi sur le projet. Pour l'heure, le projet, destiné exclusivement aux vols de loisirs, est réservé aux États-Unis, car la réglementation européenne ne le permet pas. Mais outre-Atlantique, il s'envolera dès l'année prochaine.

Un tour du monde en dirigeable électrique solaire

Et puis il y a ceux et celles qui rêvent encore plus fou, encore plus loin. Jeudi, l'entreprise EuroAirShip a présenté un projet de dirigeable électrique solaire, capable de se déplacer sans utiliser d'énergie fossile. "Nous allons faire un tour du monde, sans escale, sans carburant fossile et sans émission de CO2, à bord d'un dirigeable rigide", promet sa PDG Marie-Christine Bilbo. "On va parcourir environ 40.000 kilomètres en vingt jours et à une altitude de 6000 mètres."

Le dirigeable, tout juste présenté au public, n'est pas visible sur le salon, mais l'objectif est un lancement en 2026 – et pour plus tard, la possibilité de faire des vols commerciaux pour des passagers ou du transport de marchandises.