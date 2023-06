Quand les réseaux sociaux dopent les ventes d'ouvrages de poésie

De janvier à mai 2023, près de 82.000 ouvrages de poésie ont été vendus dans les librairies indépendantes, selon le Syndicat de la librairie française. C'est 22% de plus par rapport à la même période l'année dernière, une augmentation qui n'est "pas anecdotique", selon l'organisation.

Parmi le top 5 des ventes, on ne retrouve pas de grands classiques de la poésie, mais plutôt des œuvres très contemporaines. En tête du classement, "Lait et Miel" de Rupi Kaur, sorti en 2014. Un autre recueil de la poétesse canadienne arrive en troisième position, "Le soleil et ses fleurs", publié en 2017.

"Instapoète"

Qualifiée "d'Instapoète", Rupi Kaur, âgée de 30 ans, s'est fait connaître sur Instagram et aborde des sujets aussi divers que les violences faites aux femmes, l’amour ou encore le deuil, dans des ouvrages rédigés aussi bien en prose qu'en vers libres. Elle comptabilise aujourd'hui plus de 4,5 millions d'abonnés sur Instagram et fait la promotion de ses ouvrages dans le monde entier.

À la deuxième place du classement : "Le Déversoir - Poèmes minutes" d'Arthur Teboul, le chanteur du groupe de rock Feu! Chatterton. En quatrième position, "Mécano", où Mattia Filice raconte en vers libres son expérience en tant que conducteur de train. Karine Tuil complète ce classement, avec "Kaddish pour un amour", premier ouvrage de poésie de l'autrice qui avait reçu le Goncourt des lycéens en 2019.

Les réseaux sociaux, vitrine de la poésie contemporaine

Si l'autrice Rudi Kaur fait un carton dans les relevés de l'observatoire du Syndicat des librairies françaises, c'est probablement grâce à son succès sur les réseaux sociaux, et celui de la poésie d'une manière plus générale.

En effet, il suffit d'écrire "booktok", "poetry" ou "poésie" sur Instagram ou TikTok pour tomber sur des centaines de vidéos de recommandations d'ouvrages de poésie, le plus souvent écrits par des femmes. Parmi les plus cités, on retrouve donc des œuvres de Rudi Kaur, mais aussi de jeunes autrices qui passent par les réseaux sociaux pour se faire connaître.

Flore Perrault, par exemple, tient le compte Instagram @jecrisparfois, et comptabilise plus de 38 000 abonnés. Elle a commencé en publiant des poèmes et des histoires sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Depuis, elle a sorti trois recueils en trois ans. Une réussite qu'elle attribue en partie au soutien qu'elle a reçu de ceux qui la suivent sur internet.