Quand Nicolas Mathieu donne une leçon de littérature au ministre de l'Économie Bruno Le Maire

La correction de la copie du ministre est arrivée. L'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt en 2018 pour son roman "Leurs enfants après eux", a mis en ligne une version corrigée d'un extrait du livre publié par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Dans cet extrait de "Fugue américaine", son deuxième roman, Bruno Le Maire décrit le désir montant d'une femme "excitée comme jamais" et "dilatée comme jamais" dans un style, assez réaliste et un poil lourdaud, qui a suscité les railleries des réseaux sociaux ...

L'écrivain s'est adonné à un "petit exercice de style", retoucher le passage qui a "fait jaser sur les réseaux hier, avec un peu d'excès" pour voir "comment ça aurait pu s'écrire autrement".

"Le renflement brun de son anus" dans la version du ministre

Voici l'extrait du livre de Bruno Le Maire sur lequel s'est penché Nicolas Mathieu :

"(...) +après mes règles, pendant deux ou trois jours, je suis excitée comme jamais; je mouille+. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pale pour exhiber ses seins: +Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui ? Tu as vu, Oskar?+ Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustique. Elle me tournait le dos; elle se jetait sur le lit; elle me montrait le renflement brun de son anus: +Tu viens, Oskar ? Je suis dilatée comme jamais.+ En disant ces mots elle avait un visage d'ange; si elle était folle d'amour, moi j'étais en extase. Car pour le jeune étudiant dont la pratique sexuelle s'était jusque-là limitée à de sobres figures, rapidement exécutées dans le noir, Julia était une révélation; elle était la lumière, elle était la vie".

"Le secret de son cul" dans la version de l'écrivain

Et voici le corrigé de l'écrivain :

"Quand venaient ses règles, elle ne se tenait plus. Quelque chose de fauve tournait dedans, qui la faisait alors se trémousser, sur son fauteuil, au bureau, dans sa caisse, chercher à s’ouvrir, la rendait moite, molle, nerveuse, pleine du besoin de se fendre, de s’étancher. Elle aurait voulu soulever son t-shirt, tomber son jean, sentir des yeux d’inconnus sur sa peau, éclater de ce mauvais vide qui tournait en elle, la faisant si lourde et mal fichue, fondante et gonflée comme un organe. « Regarde-moi. » Elle lui disait : regarde-moi, et il obéissait, forcé, bien content, le cycle devenu leur loi. Elle voulait qu’il la voie toute, même le laid, même ce qui d’ordinaire faisait honte, la brulure de l’épilation sous les bras, les rougeurs et les veines, les marques du linge, l’épaisseur piquée, mouvante sur les cuisses, le secret de son cul, le sombre froncement qui était l’intimité à sa limite et que soudain nue, penchée et sans vergogne, elle exhibait en s’écartant à deux mains. Les mots qui suivaient étaient pires qu’une odeur. Ils glissaient bas, scandaleux, qui donnaient des frissons et serraient ses couilles mieux qu’une paume. Le reste allait vite. L’amour à la verticale, l’apnée dans la mousse et les clapotis, le fort mélange des muqueuses où tout se confond, s’intervertit. Le bonheur d’être sales, enfin deux, bientôt soulagés et presque surpris. Est-ce qu’on avait osé jusque là ? Oui. Il faudrait recommencer."

Le corrigé qui a suscité plus de 3000 likes ne fait pas l'unanimité : "On perd un peu le coté Jacquie et Michel, tout de même", regrette "krassinsky_bd"...

Nicolas Mathieu est un habitué d'Instagram, où il publie régulièrement des textes littéraires inspirés de l'actualité. L'occasion de mettre en lumière son engagement politique, marqué à gauche. Récemment, l'écrivain a d'ailleurs signé avec une centaine d'artistes et d'intellectuels, parmi lesquels Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, ou la comédienne Adèle Haenel, une tribune dans l'hebdomadaire de gauche Politis pour dénoncer une réforme des retraites qu'ils jugent "archaïque et inégalitaire".

Et la version de ChatGPT : "Je suis prêt à réformer comme jamais"

L'écrivain n'est pas le seul à s'être penché sur l'extrait du livre de Bruno Le Maire. L'auteur Youtubeur bien connu de Twitter Thomas Hercouët s'est amusé à demander à ChatGPT de s'inspirer de la prose du ministre pour "écrire un texte sur la réforme des retraites dans le même style". Voici le résultat :