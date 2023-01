Quand on pète et on rote, est-ce qu'on pollue ?

Dans Les P'tits Bateaux, chaque dimanche, Camille Crosnier et ses invités répondent aux questions des enfants. L'occasion pour toutes et tous d'apprendre des choses sur le monde qui nous entoure.

Quand on pète et quand on rote, on pollue ?

Pour répondre à cette question, le célèbre ingénieur Jean-Marc Jancovici, auteur de la bande dessinée à succès Le Monde sans fin, avec Christophe Blain, livre le plus vendu en 2022 .

Qu'est-ce qui se passe quand on rote et quand on pète ?

"Nous, les humains, en général, quand on rote, ce qui sort, c'est juste de l'air. Donc c'est l'air qu'on a respiré. Puis au lieu qu'il passe dans nos poumons, il est passé dans l'estomac parce qu'on a mangé trop vite, en aspirant. Et donc ça ne pollue absolument pas.

Quand on pète, ce n'est pas l'air qu'on a aspiré. Il ne passe pas comme ça à travers l'intestin. Ce qu'on pète, c'est le résultat d'une fermentation qui a pris place dans nos intestins et c'est essentiellement du méthane. Donc le méthane, c'est le gaz de la fermentation quand il n'y a pas d'oxygène aux alentours. Nous, on peut en faire dans nos intestins.

Mais il y a d'autres processus dans le monde qui font du méthane. C'est le cas à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fermente à l'abri de l'oxygène de l'air. Par exemple, dans les rizières, il y a des émissions de méthane parce qu'il y a des petits débris organiques qui tombent à la surface de l'eau parce qu'on cultive des plantes. Ces débris organiques passent sous l'eau. Là, à l'abri de l'oxygène de l'air et ces débris organiques, ils vont fermenter, et faire du méthane. Ce méthane, c'est ce qui brûle dans les feux follets.

Quand on pète, ce qu'on sent, c'est un autre gaz qui s'appelle l'hydrogène sulfuré. Alors lui, il ne vaut mieux pas en respirer trop parce que ça finit par être toxique. Mais aux concentrations du pet, c'est juste un peu incommodant.

Ce n'est pas vraiment une pollution.

En revanche, le méthane, lui, il a un effet sur l'environnement, mais les humains ne pètent pas assez souvent et pas en suffisamment grande quantité pour que ce soit gênant pour l'environnement.

Et pour les vaches ?

Il y a d'autres animaux sur terre pour qui les rots et les pets vont avoir un effet sur l'environnement. Ce sont les vaches. Nous avons aujourd'hui sur Terre 2 milliards de vaches. Donc le poids total des vaches sur Terre est supérieur au poids total des hommes.

Et ces vaches, elles ont une fermentation dans leurs estomacs – il y a plusieurs estomacs. Le processus de rumination est basé sur la fermentation et donc les vaches vont roter du méthane en quantités significatives. Elles vont en péter un peu aussi, mais surtout elles vont en roter.

Ce méthane, c'est un contributeur pas complètement négligeable du réchauffement global de la planète puisque le méthane est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire que quand vous le mettez dans l'atmosphère, il empêche un peu plus la chaleur de la Terre de s'évacuer vers l'espace.

Donc nous, quand on rote et quand on pète, on ne pollue pas. Mais il y a une espèce vivante sur terre, les vaches, dont les rots essentiellement – pas les pets –, polluent au sens où ça contribue à accroître un problème global."

