"Quand on y est on se sent loin de tout" : un guide recense les plus belles cabanes non gardées

Un sentier de randonnée serpente dans la forêt. Après un virage, la cabane apparaît au loin, nichée contre un gros rocher. Des murs en pierre, une porte en bois, une toiture triangulaire et à droite de l’entrée, une scie est accrochée. Le nom de cette cabane est inscrit sur une croute en bois : le Habert des Sabottes. Ce refuge non gardé se trouve sur les hauteurs de Saint-Mury-Monteymond (Isère), dans le massif de Belledonne. C’est l’une des cabanes préférées de Frédéric Desfrenne, la randonneur derrière le compte Instagram "Une Cabane, une Aventure par Jour" .

L'entrée du Habert des Sabottes, en Belledonne. © Radio France - Victor Vasseur

"Une cabane, c’est la trilogie, banc, poêle"

Il n’y a pas de verrou sur la porte en bois, une simple chaîne. La cabane est gratuite et ouverte à tous, ce qu’il la différencie d’un refuge, où il y a une prestation. À l’intérieur, des bougies, des jeux de cartes, des boîtes avec du sucre, du thé, il y a des casseroles et même des coupelles pour une raclette. Ce habert "est la cabane idéale" de Frédéric, 56 ans, formateur en insertion à Grenoble. "La cabane idéale, c’est celle que l’on aime", sourit Fréderic.

Publicité

Frédéric Desfrenne, devant le Habert des Sabottes. © Radio France - Victor Vasseur

Il faut reconnaître que cette cabane est exiguë. La table au milieu prend la plupart de l’espace. Dans un coin, près de l’entrée, se trouve le poêle, et quelques buches prêtes à partir dans le feu. "Une cabane, c’est la trilogie, banc, table, poêle". Ici, tout y est. Pour dormir, il y a une mezzanine. Toutes les cabanes ne sont pas aussi "confortables".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La découverte d'une cabane pendant le Covid

"Il faut parfois ouvrir les yeux", affirme Frédéric. "Certaines cabanes sont cachées, d’autres sont secrètes. Cela ne se divulgue pas, comme si c’était un coin à champignons", poursuit ce "cabaneur". Il a découvert ce habert il y a trois ans, pendant l’épidémie de Covid. Il était interdit d’aller à plus de dix kilomètres de chez soi : "Quand je suis arrivé dans cette cabane, je me suis dit que c’était comme un ami qui m’attendait. Il y a une forme de consolation. Il faut se rappeler de l’époque. Je me suis souvenu de la citation de Sylvain Tesson dans "Les Forêts de Sibérie" : 'Tant qu’il y aura des cabanes, rien ne sera vraiment perdu.'"

Le Habert des Sabottes, dans le massif de Belledonne. © Radio France - Victor Vasseur

Dans son livre "Micro-aventure Cabanes non gardées - Des lieux insolites pour s'ensauvager", Frédéric cite cent cabanes, de tous les massifs, des pépites selon lui : "C’était un choix cornélien. On a choisi de mettre en avant 20 cabanes. Les Vosges, les Pyrénées mériteraient un ouvrage à part entière." Frédéric se définit comme "un passeur d’instant". "On passe dans cette cabane et on est bienveillant avec celui qui nous succède. On veille à ce que les choses soient dans l’ordre."

Un message très mignon laissé dans un cahier du Habert des Sabottes. © Radio France - Victor Vasseur

Un retour à la simplicité

Sur Instagram, la communauté compte 18.500 abonnés. De nombreux internautes envoient des photos de leur trouvaille, comme Maxime. Cet habitué des montagnes habite dans les Yvelines. Son terrain de jeu favori : les Vosges. Depuis deux ans, il tient une page sur Instagram "Une bière et ça repart". Dans l’un de ses posts, il apparaît dans une cabane, près du Lac de Blanchemer : "C’est une carte postale typique du Canada. Des sapins, un lac, une cabane. Rien de tel pour se sentir ailleurs et se déconnecter." Il a longtemps bivouaqué, sous tente, ou avec un hamac. Maintenant, il repère des cabanes pour passer la nuit : "Elles sont là pour le randonneur, pour s’abriter le temps d’une météo défavorable, de quoi manger à l’abri, ou dormir au chaud. Elles sont là, autant en profiter."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Imaginer une soirée en cabane n’est pas simple quand on n’y a jamais mis les pieds. Maxime l’assure : "On y vit des choses assez incroyables et assez fortes dans ces cabanes. On y ressent beaucoup de choses : la solitude, on retrouve de la simplicité." Il qualifie ces moments en cabane de "fracture dans le temps". "Quand on y est on se sent loin de tout. Aujourd’hui, prendre le temps de prendre du temps, ce n’est pas quelque chose qui est de trop."

Parmi ses lieux favoris dans les Vosges, le refuge du Brézouard , et surtout la cabane Fuste de l'Etoile, "elle reprend cette image folle de la cabane en bois, cette fuste à l’architecture typique." Elle, comme tant d’autres, sont recensées sur un site spécialisé : sur internet, la bible des refuges et des cabanes répertorie plus de 3.000 cabanes partout en France, selon Fréderic, en plus au moins bon état.